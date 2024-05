BMW 520d xDrive: Bayerischer Business-Liner im Test

Neben der Mercedes E-Klasse gilt der 5er BMW als die Business-Limousine par excellence. In einem Segment, in dem viel Langstrecke zurückgelegt wird, ist der Diesel noch immer eine gefragte Antriebsquelle. Erwartet wird von ihm vor allem, dass er sich verbrauchstechnisch zurückhält - und deshalb hohe Reichweiten ermöglicht. Wird der BMW 520d diesem Anspruch gerecht? Fahrbericht:

Was er ist:

Eine 5,06 Meter lange Limousine der gehobenen Mittelklasse und ein Klassiker im BMW-Programm: Der Startschuss für die 5er-Reihe fiel bereits 1972. Die aktuelle Generation wird seit dem vergangenen Jahr verkauft.

Wie er eingerichtet ist:

Edle Materialien und sorgfältige Verarbeitung sind beim Fünfer-BMW selbstverständlich. Zudem gibt es feine Komfort-Details - beispielsweise die Möglichkeit, beide Seiten des Fonds unterschiedlich zu klimatisieren.

Das Cockpit wird von zwei großen Displays unter einer gemeinsamen Abdeckung beherrscht. Der Touchscreen überrascht mit seiner Funktionsfülle. Anfangs stellt das Infotainment eine Herausforderung dar, die Bedienung könnte etwas einfacher sein, zudem ist die Farbgebung der Instrumente nicht jedermanns Sache. Ebenfalls erst einmal klarkommen muss man mit der Sprachassistenz, zum Beispiel bei der Eingabe von Navigationszielen und beim Abschalten von Assistenten, sofern man diese als zu aufdringlich empfindet.

5er-Cockpit: Dominiert von den großen Bildschirmen. Hersteller

Wie viel Platz er hat:

Die Limousine bietet viel Platz im Innenraum, das gilt auch für den Fond. Dort kommen vier von rund elf Zentimetern mehr Außenlänge der neuen Modellgeneration der Kniefreiheit der Passagiere zugute. Der Gepäckraum ist mit 520 Litern großzügig dimensioniert.

Was ihn antreibt:

Ein vorne längs eingebauter Zweiliter-Vierzylinder-Biturbodiesel. Er leistet kräftige 145 kW/197 PS und produziert ein Drehmoment von 400 Newtonmetern, das schon ab 1500 Umdrehungen anliegt. Unterstützung im Rahmen eines 48-Mildhybridsystems gewährt ein kleiner Elektromotor (Riemenstartergenerator) mit 8 kW/11 PS und 25 Newtonmetern Drehmoment. Der Allradantrieb (xDrive) wird über eine treffsicher agierende Achtgangautomatik bedient.

Wie er sich fährt:

Wer es sehr eilig hat, kann mit dem 520d - sofern die Situation es zulässt - in 7,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprinten und in der Spitze 228 km/h erreichen. Auf Fernstrecken, insbesondere Autobahnen, entpuppt sich die bayerische Limousine als sehr bequemer Reisewagen. Geht es über kurvige Landstraßen, vermittelt der 5er trotz seines hohen Gewichts von knapp 1,9 Tonnen gewandte Handlingeigenschaften, die eher denen eines sportlichen Kompaktmodells entsprechen. Zum vorzüglichen Fahreindruck tragen neben der ausbalancierten Gewichtsverteilung auch die in unserem Testwagen verbaute Allradlenkung (sonst großer Wendekreis) sowie die adaptive Fahrwerksdämpfung bei. Das Set-up ist beim 520d ziemlich straff, präzise und direkt, fast schon ein wenig spitz wirkt die Lenkung. Alles genau so, wie man es von einem BMW halt erwartet. Die Federung erreicht Oberklasse-Niveau. Überzeugen konnten uns auch die vehement verzögernden Bremsen. Auf topmodernem Stand befinden sich die Assistenz- und Komfortsysteme. Erstmals ist im 5er sogar freihändiges Fahren bis 135 km/h erlaubt - vorausgesetzt, der Autobahnpilot ist aktiviert und die grünen LEDs in den Lenkradspeichen leuchten.

Elegante Business-Limousine: Auch das Heck macht eine gute Figur. Hersteller

Was er verbraucht:

Dank eines 60-Liter-Tanks und niedriger Verbrauchswerte glänzt der Fünfer-BMW mit einer Reichweite von rund 1000 Kilometern. Der WLTP-Mix nennt im Falle des 520d xDrive 6,0 bis 5,5 Liter Dieselkraftstoff auf 100 Kilometer, entsprechend 157 bis 144 g/km CO2-Ausstoß. In ähnlichen Dimensionen bewegten sich unsere Praxiswerte. Zurückhaltend bewegt, waren mit dem Münchner knapp über fünf Liter auf 100 Kilometer möglich. Bei zügigerer Fahrt - zum Beispiel auf der Autobahn - ergaben sich sechs bis sieben Liter. Fazit: Die gemessenen Verbrauchswerte sind für eine große Limousine in diesem Segment ausgezeichnet.

Was er bietet:

Der 520d xDrive bringt serienmäßig unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallräder mit, ferner das "Live Cockpit Plus" mit Displaykombination und Navi, außerdem Sitzheizung vorn, Klimaautomatik, kabelloses Smartphone-Laden, adaptive LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Spurwechsel- und Querverkehrswarnung sowie Rückfahr- und Fernlichtassistent. Zum M-Sportpaket (4300 Euro) gehören beispielsweise ein Update auf 19-Zoll-Leichtmetallräder, das M-Sportfahrwerk und Sitzbezüge in Alcantara-/Veganza-Kombination.

Was er kostet:

Ab 62.350 Euro, mit M-Sportpaket ab 66.650 Euro. Mit etlichen sinnvollen Extras können daraus aber rund 80.000 Euro werden.

Was wir meinen:

Der 5er-BMW ist ein sehr gutes, aber auch teures Auto. Doch wer sich den hohen Kaufpreis leisten kann, erhält als Gegenwert in vielerlei Hinsicht das Maximum dessen, was derzeit in diesem Segment machbar ist.

Ingo Reuss

Datenblatt BMW 520d xDrive M Sportpaket

Antrieb Biturbo-Diesel mit 48-Volt-Mildhybridtechnik, Achtgangautomatik, Allradantrieb

Hubraum 1995 ccm

Zylinder 4

Leistung 145 kW/197 PS bei 4000 U/min

Max. Drehmoment 400 Nm bei 1500 - 2750 U/min

Leistung Elektromotor 8 kW/11 PS

Drehmoment Elektromotor 25 Nm

Höchstgeschwindigkeit 228 km/h

Beschleunigung 0 - 100 km/h 7,3 sec

Normverbrauch WLTP 6,0 - 5,5 l D/100 km

Testverbrauch 5,9 l D/100 km

CO2-Emission 157 - 144 g/km

Schadstoffnorm EU 6e

Länge 5,06 m

Breite 1,90 ohne, 2,16 m mit Außenspiegeln

Höhe 1,52 m

Sitzplätze 5

Gepäckraum 520 l

Tankinhalt 60 l

Leergewicht 1890 kg

zulässiges Gesamtgewicht 2460 kg

Anhängelast 2000 kg (gebremst), 750 kg (ungebremst)

Stützlast 100 kg

Dachlast 75 kg

Testwagenbereifung 245/40 R 20 Y vorn, 275/35 R 20 Y hinten

Grundpreis 62.350