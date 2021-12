Blutwerte nicht gut genug: Bülter fällt auch gegen Nürnberg aus

Die Blutwerte von Marius Bülter haben sich nicht bedeutend verbessert, neben Simon Terodde wird auch er erneut ausfallen. Trainer Dimitrios Grammozis muss den FC Schalke nach einem abermals positiven PCR-Test derweil auch am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg von zu Hause aus coachen.

Dimitrios Grammozis geht es wieder gut. "Ich fühle mich fit", sagte er am Donnerstag. Trotzdem wird der an COVID-19 erkrankte Trainer gegen den 1. FC Nürnberg am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) noch nicht wieder auf der Trainerbank sitzen können. Denn: "Ich habe vorgestern wieder einen PCR-Test gemacht, der ist leider erneut positiv ausgefallen."

Wie schon beim 1:2 gegen den FC St. Pauli wird der Coach per Handy Kontakt zu seinem Trainerstab halten. "Ich bin niemand, der alle 15 Sekunden eine Nachricht schreibt", sagt Grammozis und hebt hervor, dass er und sein Team bei Entscheidungen "auf derselben Wellenlänge" liegen.

Es ist nichts Gravierendes, er fühlt sich nur noch nicht fit genug. Dimitrios Grammozis über Bülters Gesundheitszustand

Einen Einsatz von Marius Bülter können Grammozis und Co. auch diesmal nicht in Erwägung ziehen. Der Stürmer hatte sich in der Vorwoche "schlapp gefühlt", seine Blutwerte haben sich auch in dieser Woche noch nicht entscheidend verbessert. Auch auf Anraten eines Kardiologen soll Bülter gegen Nürnberg aussetzen, wobei Grammozis betont, dass mit Blick auf Bülters Gesundheit grundsätzlich kein Grund zur Sorge bestehe: "Es ist nichts Gravierendes, er fühlt sich nur noch nicht fit genug." Anfang nächster Woche soll Bülter wieder Teile des Trainings mitmachen.

Churlinov neuer Nebenmann von Pieringer?

Schalke wird wohl trotz der Ausfälle von Bülter und Simon Terodde (Muskelverletzung) erneut zwei Spitzen aufbieten. Möglich, dass der Nebenmann von Marvin Pieringer diesmal jedoch Darko Churlinov heißt. Der Offensivspieler ist nach seiner Schulterverletzung wieder einsatzfähig, ebenso wie Florian Flick und Yaroslav Mikhailov. Fraglich ist derweil, ob Dominick Drexler dabei sein kann - den Mittelfeldspieler plagen muskuläre Probleme.

Nachdem Guido Burgstaller den Schalkern am vergangenen Wochenende mit seinen zwei Toren für St. Pauli mächtig wehgetan hat, müssen die Königsblauen gegen Nürnberg nun auf Johannes Geis besonders aufpassen. Der Ex-Schalker sei der "Fixpunkt" im Spiel der Franken, sagt Grammozis. "Er findet mit dem Ball am Fuß immer gute Lösungen, man darf ihm nicht zu viel Raum geben." Und: "Er ist auch bei Standards stark. Wir müssen versuchen, Freistöße in gefährlichen Positionen zu vermeiden."