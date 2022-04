Blutleer und harmlos: Der OFC nach dem Aus im Aufstiegskampf

Ernüchterung bei den Offenbacher Kickers. Der hessische Traditionsverein ist so gut wie raus aus dem Aufstiegsrennen in der Regionalliga Südwest. Was bleibt nach einem enttäuschenden Auftritt in Haiger?

Sreto Ristic und der OFC werden wohl am Aufstieg vorbeischrammen. imago images/Kellner