Blume feiert in WSG-Testspiel sein Comeback

Der "dänische Patient" Bror Blume ist keiner mehr. Der Offensivspieler ist wieder einsatzbereit für WSG Tirol.

Die WSG Tirol hat Freitagnachmittag in einem Testspiel auf dem Kunstrasen der Sportanlage Neu Amerika Zweitliga-Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz mit 6:0 bezwungen. Lukas Sulzbacher (2x), Luca Kronberger, Renato Babic, Johannes Naschberger sowie ein Bregenzer Abwehrspieler erzielten die Tore für die Innsbrucker.

Bror Brume, der seit Juni wegen anhaltenden Knöchelproblemen nicht mehr auflaufen hatte können, feierte in Bregenz sein Comeback. "Für mich persönlich war es natürlich ein schönes Erlebnis. Ich habe lange auf diesen Tag hingearbeitet. Die letzten Monate waren hart für mich, deswegen bin ich überglücklich, wieder am Feld zu stehen", so der Däne in einer Aussendung der Tiroler.

Trainer Thomas Silberberger zeigte sich zufrieden: "Das Testspiel hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt. Ich bin mit der Leistung aber natürlich auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben zwei Mannschaftsblöcke bilden und so die Belastung gut steuern können. Es war ein gelungener Auftritt."

Die Aufstellungen der Tiroler im Test gegen Bregenz

1. Hälfte: Stejskal - Sulzbacher - Bacher - Okungbowa - Štumberger - Blume - Kronberger - Ertlthaler - Škrbo - Diarra - Prelec

2. Hälfte: Schermer - Ranacher - Jaunegg - Gugganig - Collins - Üstündag - Naschberger - Ogrinec - Tomic - Babic - Forst