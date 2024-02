Janus Smarason als zehnter Spieler in "Blue Man Group" der Handball-Bundesliga

Janus Dadi Smarason gesellt sich als Zehnter in die Reihe der Spieler ein, die in der 1. Handball-Bundesliga eine blaue Karte erhalten haben. In der laufenden Spielzeit ist es das erste Mal, dass ein Gespann den blauen Karton zückte. Eine Sperre über eine normale Rote Karte hinaus wird seit einigen Jahren mit der blauen Karte auch dem Publikum angezeigt. Allerdings wurde sie in den vergangenen Spielzeiten in der Handball Bundesliga nur sehr selten gezeigt.

Janus Smarason sieht die Blaue Karte IMAGO/Jan Huebner