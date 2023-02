Bloß nicht auf die Bilanz schauen: Heute muss Arteta die Karten auf den Tisch legen

Hat Arsenal wirklich das Zeug zum Meister? Der Showdown gegen ManCity könnte es zeigen, vor dem Mikel Arteta ein Duell aus der jüngeren Vergangenheit Mut macht.

Es wirkte wie der klassische Kniff. Als Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal vor zweieinhalb Wochen in der 4. Runde des FA Cup erstmals in dieser Saison auf Serienmeister Manchester City traf, wollte sich Mikel Arteta noch nicht in die Karten schauen lassen.

Während Artetas Lehrmeister Pep Guardiola, zu dieser Zeit mit seiner Mannschaft sichtlich unzufrieden, in die Vollen ging, griff der Gunners-Coach zu einer Art 1b-Elf. Sechs Stammspieler blieben im dieses Jahr für Arsenal eindeutig unwichtigeren Wettbewerb draußen, eine Ausrede für die 0:1-Niederlage lag damit quasi schon bereit. Von wegen Generalprobe. Aber jetzt zählt es wirklich.

Deshalb wechselt auch Guardiola den Ton. Statt unverhohlener Tiefstapelei oder der Heiligsprechung des vermeintlich übermächtigen Rivalen sagte der Katalane dem "besten Arsenal, dem ich bisher begegnet bin", den Kampf an - "bis zum letzten Spieltag".

Denn zur Vorentscheidung im Meisterrennen taugt der heiß ersehnte Showdown noch nicht. Nach Arsenals Niederlage gegen Everton und dem Remis gegen Brentford würde City bei einem Sieg am Mittwochabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sogar an den Gunners vorbeiziehen, auch wenn diese noch ein Spiel in der Hinterhand hätten.

Im jüngsten Liga-Duell deutete sich eine Zeitenwende an

"Der Titel ist in unseren Händen", sagt Guardiola ganz richtig, vier der jüngsten fünf landeten in der Vitrine der Skyblues. Arsenals letzte Meisterschaft liegt bereits 19 Jahre zurück, 2003/04 war Guardiola noch Spieler in Katar, Arteta kickte mit Anfang 20 für die Glasgow Rangers.

Dessen Gunners spielen jetzt wohl so gut wie seit damals nicht mehr, mehrere Faktoren sprechen dafür, dass den Hauptstädtern der Durchmarsch tatsächlich zuzutrauen ist. Nun stehen sie zwar vor ihrer bisher höchsten Hürde - doch inzwischen können sie auch höher springen. Das hatten sie bereits im letzten Liga-Duell vor 13 Monaten bewiesen, das City zwar spät gewann, in dem Arsenal aber endlich einmal besser gewesen war.

"Ich glaube, dass wir aus diesem Spiel viel Positives mitgenommen haben", erinnerte sich Arteta auf der Spieltags-PK am Dienstag. "Jetzt sind wir hoffentlich noch einen Schritt weiter und können das gegen sie zeigen" - nach zuletzt zehn Liga-Niederlagen gegen City in Folge, bei 3:26 Toren. Dieses Mal wirkt anders, aber grau ist alle Theorie. Entscheidend ist auf'm Platz.