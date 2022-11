Bloß kein Sündenfall: Against the rules gilt nur im Auto

Bei der WM in Katar achtet die Security überall streng auf die Einhaltung der Regeln. Nur im Auto gilt "Against the rules".

Als wäre es die verbotene Frucht. Dieser Apfel jedenfalls kommt nicht ins Thumama-Stadion, sagt der Mann am Security-Check. Nicht auszudenken, das Spiel Spanien gegen Costa Rica würde durch einen Sündenfall gestört. Dabei gehört dieser Apfel doch zur FIFA-Familie, wenn man so will, ist im Gepäck des Reporters, weil der zuvor im Janoub-Stadion Frankreich gegen Australien sah. Da waren die Aussies chancenlos, vielleicht will der Security-Mann ja einen Fluch abwenden. Wenn, dann half es nichts, Costa Rica bekam bekanntlich sieben eingeschenkt. Auf die Frage, warum der Apfel draußen bleiben muss, heißt es so schlicht wie deutlich: Against the rules, gegen die Regeln.

Auf Rules trifft man allerorten, mal wird streng der Zick-zack-Weg zur Schleuse gefordert, obwohl man der Einzige weit und breit ist, nicht mal einen Löffel bekommt man ausgeliehen unter dem Dach der FIFA, auch nicht, um unter Aufsicht schnell den - aus einem anderen Stadion (Stichwort Familie) mitgebrachten - Nachtisch zu löffeln. Alles against the rules.

Straßennamen erscheinen kryptisch

Austoben kann man sich im Straßenverkehr, Einheimische tun dies ständig, man selbst traute sich das erst nicht, nachdem man aber zweimal fast abgeschossen wurde von den dicken SUVs, fasst man Mut. Und siehe da: Zurückhupen hilft, auch Spurwechsel ohne Blinker, sonst würde man sich ja als Ortsfremder outen und abgedrängt werden. Viele Ausfahrten verpasst man dennoch, trotz google maps, dann wird es im mitunter dichten Verkehr erst recht lustig, die Straßennamen erscheinen dem Reporter nun mal kryptisch.

Kryptisch ist auch ein Aufkleber, ein QR-Code. Doch seit der in der Windschutzscheibe pickt, wirkt er Wunder, verbreitet seine Strahlkraft auch dort, wo er gar nicht gescannt wird. Muss an der Regelhörigkeit liegen. Against the rules mal ad absurdum geführt. Geordnet geht es dann wieder im Qatar National Convention Center zu, Ort des Main Media Centers.

kicker-Reporter Jörg Wolfrum berichtet aus Katar.

Obi, 24, Vater aus Jordanien, Mutter aus Rumänien, geboren in Katar, sitzt von 22.30 bis 6.30 Uhr auf einem Stühlchen, Nacht für Nacht, und protokolliert die Einfahrt der Shuttle-Busse, hunderte. Sein Englisch ist besser als sein Arabisch, sagt er: "internationale Schule." Zeit zum Reden aber hat er kaum, kommt ja jede Minute ein Bus. Er kann etwas Deutsch, der Bruder lebte einst in Stuttgart. Dort sei alles so schön geregelt, sagt Obi.