Blockbuster-Transfers in der NBA: Durant nach Phoenix, Westbrook nach Utah

Mehrere spektakuläre Wechsel stehen in der NBA vor dem Vollzug. So spielt Kevin Durant künftig für die Suns, Russell Westbrook für die Jazz.

Kevin Durant wird seine Zelte bei den Brooklyn Nets abbrechen und künftig für die Phoenix Suns auf Korbjagd gehen. Der zurzeit verletzte Superstar zieht mit T.J. Warren nach Arizona, im Gegenzug schicken die Suns Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder und vier Erstrunden-Picks nach New York City. Medienberichten zufolge hatte Durant den Transfer kurz vor Ende der Wechselfrist in der NBA forciert. Er belegt mit 26.684 Punkten aktuell Rang 14 in der Allzeit-Bestenliste der Liga, die LeBron James neuerdings anführt.

Die Nets verlieren nach Kyrie Irving, der bei seinem Debüt in der Nacht zum Donnerstag die Dallas Mavericks gleich zum Sieg führte, den zweiten Protagonisten. Das ambitionierte Projekt mit Durant, Irving und einst auch James Harden (Philadelphia 76ers) ist somit endgültig Geschichte - und war nicht von einem Titelgewinn gekrönt.

Auch die Suns wurden bislang noch nie Champion in der NBA. Das soll sich nun mit dem 34-jährigen Durant ändern. Er stößt zu einem Team, in dem mit Chris Paul (37) ein Routinier die Fäden zieht und mit Devin Booker (26) ein noch relativ junger Shooting Guard die meisten Punkte sammelt. Bislang jedenfalls.

Russell kehrt nach L.A. zurück - Hart zu den Knicks

Der Durant-Transfer war beileibe nicht der einzige in der Nacht zum Donnerstag, an dem die Wechselfrist ablaufen wird. Die Los Angeles Lakers geben Russell Westbrook (34) in einem weiteren Blockbuster-Deal ab, in den drei Franchises involviert sind. Der Guard führt die Liga in Sachen Triple-Doubles an, kam bei den Lakers in dieser Saison jedoch nur von der Bank. Dennis Schröder erhielt den Vorzug.

So kehrt D'Angelo Russell (26, wie Schröder ebenfalls Point Guard) von den Minnesota Timberwolves nach L.A. zurück, auch Malik Beasley und Jarred Vanderbild gehen diesen Weg. Point Guard Mike Conley wechselt von den Utah Jazz zu den T-Wolves (gemeinsam mit Picks sowie dem Guard Nickeil Alexander-Walker), Westbrook wiederum von den Lakers zu den Jazz (plus Erstrunden-Pick 2027, Forward Juan Toscano-Anderson und Center Damian Jones).

Die New York Knicks und die Portland Trailblazers tauschen die Spieler Josh Hart (künftig für die Knicks) und Cam Reddisch. Die San Antonio Spurs schicken den österreichischen Center Jakob Pöltl nach Toronto und erhalten Khem Birch, ebenfalls Center.