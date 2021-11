Blockbuster-Trade: Rams holen Von Miller aus Denver

Kurz vor der Trade-Deadline am Dienstag hat die NFL ihren ersten hochkarätigen Deal. Star-Linebacker Von Miller wechselt von den Denver Broncos zu den Los Angeles Rams.

Wie Millers Agent Joby Branion am Montag bestätigte, haben die Broncos den 32 Jahre alten Pass Rusher nach Los Angeles abgegeben. Nach Angaben von "ESPN" erhält Denver dafür einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick im kommenden Draft.

Die Broncos hatten Miller im Draft 2011 mit dem zweiten Pick des Drafts ausgewählt - und die Wahl nicht bereut. Der Pass Rusher wurde im vergangenen Jahrzehnt zu den besten NFL-Spielern, wurde achtmal in den Pro Bowl gewählt und siebenmal zum All-Pro gekürt. Im Super Bowl 2016 avancierte er beim 24:10 über die Carolina Panthers zum entscheidenden Spieler, erzielte zwei Forced Fumbles und wurde zum MVP des Spiels gewählt.

Die Saison 2020 verpasste Miller verletzungsbedingt, sein Comeback in der laufenden Spielzeit verlief mit bislang 4,5 Sacks aber sehr ansprechend.

Während die Broncos das Gesicht ihrer Franchise verabschieden, verdeutlichen die Rams mit dem Trade ihre Ambitionen, zeitnah den Super Bowl gewinnen zu wollen. Miller trifft in der L.A.-Defense in Aaron Donald und Jalen Ramsey auf zwei weitere Stars, das Team von Head Coach Sean McVay hat wie so oft in jüngerer Vergangenheit einen hochkarätigen Spieler via Trade akquiriert und dafür Draft Picks aufgegeben - ein klares Zeichen für den "All-In"-Modus der Franchise.