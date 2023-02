Blitztreffer, kurioses Eigentor, VAR: Düsseldorf 3:1 - KSC befreit sich

Am Freitagabend zum Start des 22. Spieltags in der 2. Bundesliga näherte sich die Düsseldorfer Fortuna durch ein 3:1 gegen Braunschweig ein klein wenig oben an - Blitztreffer sowie ein durch den VAR entlarvtes Eigentor inklusive. Im Parallelspiel behauptete sich der Karlsruher SC gegen Kellerkind Regensburg knapp mit 1:0.

Kownackis Blitz-Comeback

Besser konnte es kaum laufen: Düsseldorfs Stürmer Kownacki hatte jüngst einen Muskelfaserriss erlitten, kehrte allerdings zum Auftakt dieses 22. Zweitliga-Spieltags beim Duell mit Braunschweig am Freitag wieder zurück - und krönte sein Blitz-Comeback nach nur einem verpassten Spiel mit einem Blitztreffer. Nach weniger als 50 gespielten Sekunden schoss der Pole aus der Drehung erfolgreich zum 1:0 ein.

Im weiteren Verlauf - die Fortuna zeigte sich effizienter, die gut mithaltende Eintracht offensiv zu harmlos - legte Düsseldorf nach. Zunächst verschoss Hennings zwar einen von Kownacki herausgeholten Elfmeter (18. Minute), Klarers Kopfball sorgte dann aber für den komfortablen 2:0-Halbzeitvorsprung (25.). In den zweiten 45 Minuten durften die niedersächsischen Löwen zunächst nach einem vom VAR entlarvten wie kuriosen Eigentor von F95-Keeper Kastenmeier wieder hoffen (62.), Niemiec machte am Ende aber alles klar (85.).

Durch den Dreier stockten die Rheinländer auf 35 Zähler auf, näherten sich oben etwas an. Braunschweig blieb in akuter Abstiegsgefahr.

KSC hat großes Aluglück

Apropos Abstieg: Gleich dreimal (!) scheiterte Kellerkind Jahn Regensburg beim Gastspiel in Karlsruhe am Aluminium. In diesem hochspannenden wie chancenreichen Schlagabtausch der beiden bedrohten Klubs zielten sowohl Gouras (18., Pfosten), Singh (36., Kreuzeck) als auch nochmals Singh (90., Latte) am Gebälk. Kurzum: Die Oberpfälzer wussten sich an diesem Abend nicht zu belohnen.

Zu allem Überfluss stach der Gastgeber, der sich auch auf Schlussmann Gersbeck verlassen durfte, einmal zu: Kaufmann brachte den KSC mit einem abgefälschten Abschuss in Front (24.) - und dieses 1:0 gaben die Badener nicht mehr her. Obwohl gut und gern bei diesem Spiel auch fünf, sechs, sieben Treffer hätten fallen können. So aber jubelte nur Karlsruhe über einen großen Schritt im Abstiegskampf.

Der 22. Zweitliga-Spieltag in der Übersicht