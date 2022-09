Blitzstarter Hack mahnt trotz Sieg: "Das haben wir uns so nicht gewünscht"

Das frühe Tor von Robin Hack sollte Arminia Bielefeld gegen Holstein Kiel den Weg ebnen. Dennoch geriet der Sieg noch einmal in Gefahr. Vermeidbar, wie der Torschütze findet.

Nicht einmal 30 Sekunden brauchte Robin Hack beim 4:2-Heimerfolg gegen Kiel, um das 18. und früheste Zweitligator seiner Karriere zu erzielen. Der Bielefelder scheint ein Blitzstarter zu sein: Ein Drittel seiner Treffer erzielte er in den ersten zehn Minuten einer Partie. Bei keinem Spieler mit mehr als 15 Treffern ist die Quote an frühen Toren so hoch.

Mit dem Sieg hat die Arminia die Abstiegsränge schlagartig verlassen. Dennoch war der Blitztorschütze zum 1:0, der zudem zwei weitere Treffer vorlegte und somit zum Matchwinner avancierte, nicht rundum zufrieden. In der ersten Halbzeit habe die Mannschaft ihren Plan gut umgesetzt. "Dann sind wir passiv geworden und haben aufgehört, Fußball zu spielen. Das haben wir uns so natürlich nicht gewünscht", wurde Hack auf der Vereinswebseite zitiert. Nach einer 3:0-Führung hatte man Kiel zwischenzeitlich auf 2:3 herankommen lassen.

Ich wünsche mir mehr Stabilität, Aktivität und Ballbesitzphasen. Daniel Scherning

Dabei hatte Daniel Scherning, der als DSC-Coach nun einen Zwei-Punkte-Schnitt vorweist (alle acht Zähler holten die Ostwestfalen in dieser Saison unter dem neuen Trainer), noch in der Pause alarmierend den Finger gehoben. "In der Halbzeit habe ich die Mannschaft davor gewarnt, dass Kiel niemals aufgeben wird." Dennoch sei sein Team nach dem 3:0 phlegmatisch geworden. "Wir haben Balleroberungen sorglos weggeschmissen. Kiel konnte das Spiel entwickeln, wofür wir dann auch die Quittung gekriegt haben. Da wünsche ich mir mehr Stabilität, Aktivität und Ballbesitzphasen", sagte Bielefelds Fußballlehrer, für den unter dem Strich aber nur eines zählte: "Für uns war es wichtig, das Ding zu ziehen - egal wie."

DSC-Angreifer zeigen sich plötzlich wieder treffsicher

Mut für die kommenden Aufgaben machte gegen die Störche insbesondere die Offensive. Neben Robin Hack deutete auch Masaya Okugawa an, jederzeit gefährliche Szenen kreieren zu können. Die Stürmer Janni Serra und Bryan Lasme haben zudem offenbar das Toreschießen wieder für sich entdeckt. Und im Mittelfeld überzeugte Sebastian Vasiliadis mit Ideen. Insgesamt hat die Partie gegen Kiel klar gezeigt: Die Effizienz bei der Arminia stimmt und kann in so manchen Spielen künftig den Unterschied ausmachen.

Sofern der DSC auch defensiv stabiler wird. Gegen Kiel waren die Abstände zu groß, es fehlte teilweise die Zuordnung, die Aktivität gegen den Ball ließ im Laufe des Spiels immer mehr nach. Mehr als 30 Torschüsse von Holstein, zwölf gute Chancen - das ist eindeutig zu viel. Und wird in der Regel öfter bestraft.

Ob der Absteiger dazugelernt hat, wird sich nach der Länderspielpause zeigen. Dann trifft Bielefeld am Samstag, 1. Oktober (13 Uhr, LIVE! bei kicker), auswärts auf Fortuna Düsseldorf, das aktuell in der 2. Bundesliga zwei Gesichter zeigt. Auswärts blass hat die Fortuna zuhause unter Daniel Thioune saisonübergreifend noch nicht einmal verloren. Das würde die Arminia um ihren Blitzstarter jedoch nur allzu gerne ändern.