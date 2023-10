Blitzstart reicht nicht: Kilia Kiel verliert auch gegen Weiche Flensburg

Mit einer Partie wurde am Freitagabend der 12. Spieltag in der Regionalliga Nord eingeläutet. Im Krisenduell zwischen Schlusslicht Kilia Kiel und Weiche Flensburg hatte der Aufsteiger am Ende das Nachsehen und behält vorerst die rote Laterne.

Kilia bleibt im Keller

Die schwarze Serie des FC Kilia Kiel findet kein Ende. Zum Auftakt des 12. Spieltages setzte es eine 2:3-Niederlage gegen den Keller-Konkurrenten Weiche Flensburg - somit die sechste Pleite in Serie. Dabei startete die Partei eigentlich hervorragend aus der Sicht der Hausherren, nachdem sich der Anpfiff aufgrund technischer Probleme bei der Flutlichtanlage um rund 20 Minuten verzögert hatte. Das Spiel war noch keine drei Minuten alt, da lag der Ball schon das erste Mal im Tor. Mit dem ersten Angriff ging Kilia in Führung. Waschko bediente Kramer, der am langen Pfosten versenkte (3.). Es blieb turbulent im Kilia-Stadion. In der 13. Minute lieferte Dethlefs nach einer Ecke von Hartmann die postwendende Antwort - 1:1. Auch in der Folge lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 23. Minute muss es dann eigentlich 2:1 für die Hausherren stehen, als Opoku einen zu kurz geratenen Rückpass abfing, den Gästekeeper umkurvte und frei vorm Tor zum Abschlus kam. In höchster Not kratzte aber ein Abwehrspieler von Weiche den Ball noch von der Linie. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel nahm sich die Partie eine etwas längere Auszeit, ehe das Momentum in der 78. Minute zugunsten der Gäste kippte. Schmidt bediente Cornils, der mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Knick das 2:1 für Weiche erzielte. Kiel zeigte an diesem Abend jedoch Moral und schlug zurück. Im Strafraum fiel dem eingewechselten Müller der Ball vor die Füße, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte (85.). Passend zur aktuellen Lage des Tabellenschlusslichts, kassierte Kilia nur wenige Minuten später aber den endgültigen K.o.-Schlag. In der 88. Minute sorgte Schmidt mit dem nächsten Traumtor für den glücklichen aber unterm Strich nicht unverdienten 3:2-Erfolg für Flensburg.