Blitzstart beschert dem Greifswalder FC den Heimdreier gegen Meuselwitz

Der Greifswalder FC hat das Mittwochnachmittags-Spiel gegen den ZFC Meuselwitz dank Blitzstart mit 3:2 gewonnen. Ab 19 Uhr finden noch drei weitere Nachholpartien statt, unter anderem Energie Cottbus gegen Chemie Leipzig.

Greifswald wankt nach tollem Beginn

Das Kellerduell des Greifswalder FC gegen den ZFC Meuselwitz, das am Mittwoch zur ungewohnten Zeit um 15 Uhr angepfiffen wurde, lief sofort auf Hochtouren. Der GFC führte nach zehn Minuten nämlich schon 3:0. Erst verwandelte Richardson II einen Foulelfmeter (4.), dann verwertete Benyamina eine hohe Hereingabe mit einem krachenden Volleyschuss (6.), ehe erneut Richardson II nach Querpass unbedrängt einschob (8.). Zwar kam bis zur Pause kein weiterer Heim-Treffer dazu, doch GFC war klar überlegen und hätte gut und gerne noch das vierte oder fünfte Tor gegen überforderte Thüringer nachlegen können. Stattdessen verkürzte Bürger kurz vor dem Pausentee etwas überraschend mit einer Bogenlampe. In der 58. Minute war das Spiel plötzlich wieder spannend: Trübenbach verwertete im Fallen einen Abpraller von Torwart Brendieck zum 2:3. Die späte Druckphase der Gäste überstand Greifswald auch dank eines stark haltenden Brendieck.

Altglienicke beendet Erfurter Erfolgsserie

Vor dem Topspiel gegen den Chemnitzer FC am Samstagnachmittag ließ Rot-Weiß Erfurt nach zuletzt zwölf ungeschlagenen Spielen am Dienstagabend im Nachholspiel gegen die VSG Altglienicke mal wieder Federn. Ohne Hajrulla, der nach einem Tritt auf den Fuß früh ausgewechselt werden musste, strahlte der Primus offensiv kaum Gefahr aus. Auch die Angriffsbemühungen der Gäste aus Berlin, die durch Oudenne zwar die beste Chance des ersten Durchgangs hatten, waren weitestgehend harmlos. Nach der Pause brachte Zeiger die Hauptstädter nach einem Eckball mit dem Kopf in Front (56.). Erfurt versuchte zu antworten, allerdings fehlten die Ideen. Mensah schnürte den Sack schließlich in der Nachspielzeit nach Türpitz-Vorarbeit zu (90.+2).