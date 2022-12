Blitzsauber: Doppel-Weltmeister Lewis ist eine Runde weiter

Am zweiten Tag der Darts-WM hat sich Adrian Lewis souverän durchgesetzt. Gemeinhin ging es in der Nachmittags-Session sehr einseitig zu.

Im zweiten Set zwischen Adrian Lewis und Daniel Larsson am Freitagnachmittag kochte im Alexandra Palace in London die Stimmung unter den Fans kurz hoch. Lewis, der 2011 und 2012 die PDC-Weltmeisterschaft gewann, hatte die ersten sechs Pfeile des vierten Legs in die Triple-20 gedonnert und musste für den berüchtigten Neundarter nur noch drei Darts veredeln. Auch wenn "Jackpot" dies nicht gelang, war sein erster Auftritt bei dieser WM makellos.

Der zweite Satz war es auch, in dem Lewis insgesamt einen Average von 101,89 spielte. Die Würfe erinnerten zum Teil an frühere Erfolge, an die der 37-Jährige in den vergangenen Jahren nicht mehr anknüpfen konnte. Auch im letzten Set blieb Lewis konzentriert. Zwar ging sein Average etwas nach unten (93,57), doch gefährlich wurde ihm Larsson nicht mehr - am Ende hieß es 3:0 für den Favoriten.

Die anderen Nachmittags-Spiele verlaufen auch einseitig

Im ersten Spiel des Tages hatte sich zuvor Alan Soutar locker in die zweite Runde geworfen. Der Schotte hatte im vergangenen Jahr seine erste PDC-WM gespielt und war nun als Favorit auf Mal Cuming (Australien) getroffen, der seinerseits in diesem Jahr sein Debüt im "Ally Pally" feierte. Soutar gab sich keine Blöße und brachte beim 3:0 eine ansehnliche Checkout-Quote von 36% ins Ziel.

Mit Beginn der zweiten Partie sank das Niveau der Nachmittags-Session vorübergehend. Sowohl der Kroate Boris Krcmar als auch der Japaner Toru Suzuki blieben mit ihren Averages unter 80. Insbesondere Suzuki tat sich merklich schwer, ins Spiel zu finden und holte erst im dritten Set sein erstes Leg. Auch wenn er Krcmar in der Folge immerhin bis ins Entscheidungsleg des dritten Satzes zwang, blieb "The Biggest" dort abgezockt, checkte die Doppel-Acht zum 3:0-Erfolg und trifft damit nun auf Nathan Aspinall in Runde zwei.

Huybrechts gegen Wright

Kim Huybrechts war schließlich der Vierte im Bunde, der sein Spiel in der Nachmittagssession glatt in 3:0 Sätzen gewann. Grant Sampson stellte für den Belgier keine große Herausforderung dar - der im Sechzehntelfinale nun allerdings auf Titelverteidiger Peter Wright treffen wird.