Blitz-Joker Pieper ohne Freude

31 Sekunden nach seiner Einwechslung traf Werder-Verteidiger Amos Pieper gegen Hoffenheim per Kopf, erzielte eines der schnellsten Jokertore der Bundesliga-Geschichte, letztlich aber endete der Arbeitstag so wie er begonnen hatte: mit einer Enttäuschung.

Die Bremer 1:2-Niederlage und die Tatsache, dass es überhaupt erst zum Jokereinsatz gekommen war, wogen deutlich schwerer als die Freude über ein zweites Saisontor. 21 Mal hatte Pieper bislang zur Startelf des Aufsteigers gehört, auf die Frage, ob er enttäuscht gewesen sei über den Bankplatz, antwortete der 25-Jährige noch bevor diese komplett ausformuliert war: "Ja." Ole Werner hatte die Dreierkette mit Niklas Stark, Milos Veljkovic und Marco Friedl besetzt und begründet: "In den letzten Wochen haben ,Starki‘ und Milos ihre Sachen mit dem Ball etwas besser gemacht, das war die Grundlage der Entscheidung. Außerdem glaube ich, dass Milos uns im Zentrum sehr gut tut. Es ist einfach so, dass wir auf der Position ein sehr enges Rennen haben."

Hoffenheims Treffer als Sinnbild

Das Rennen findet, um im Bild zu bleiben, jedoch nicht durchweg im höchstem Tempo statt. Schon 50 Gegentreffer hat die Defensive der Hanseaten zugelassen, lediglich der VfL Bochum (57) kassierte mehr. Pieper stört diese Statistik wie sein Bankplatz, denn, eigentlich, findet der Ex-Bielefelder, funktioniere die Abstimmung: "Wir lassen nicht so viel zu, sind im Strafraum auch oft in Überzahl." Der Vortrag gegen Hoffenheim war ein Sinnbild, aus drei Chancen machten die Kraichgauer zwei Treffer, beide Male verteidigte Werder sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum nicht entschlossen genug.

"Es überwiegt eindeutig die Enttäuschung"

Dass Stark beim ersten Gegentreffer Pate stand, könnte vor der nun anstehenden Reise nach Mainz wiederum Pieper in die Karten spielen. Der sagt wie sein Trainer: "Es sind bei uns auf dieser Position oft sehr enge Entscheidungen, dieses Mal ist sie gegen mich ausgefallen." Seine Schlussfolgerung: "Ich muss es hinnehmen, und dann bereit sein, wenn ich reinkomme." Das ist zumindest ihm am Sonntag ganz vortrefflich gelungen. Nur Freude darüber kommt keine auf: "Es überwiegt eindeutig die Enttäuschung, dass wir dieses Spiel verloren haben. Vielleicht freue ich mich irgendwann später mal über das Tor, wenn ich auf die Statistiken schaue. So viele Tore erziele ich ja schließlich nicht."