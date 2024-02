Blitz-Comeback von Palacios gegen Bayern? Xabi Alonso: "Nicht unmöglich"

Vor knapp zwei Wochen verletzte sich Exequiel Palacios in Leipzig schwer am Oberschenkel. Am Freitag absolvierte er eine erste Laufeinheit. Ist für den Weltmeister ein Comeback gegen Bayern München in acht Tagen realistisch? Zumindest Leverkusens Trainer Xabi Alonso schließt das nicht aus.

Exequiel Palacios erzielte in der Hinrunde den 2:2-Ausgleich in München. IMAGO/Ulmer/Teamfoto