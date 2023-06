Blinds Bayern-Bilanz: Wie einst Tasci und Donovan

Mit der ablösefreien Verpflichtung von Daley Blind reagierte der FC Bayern im Winter auf die schwere Kreuzbandverletzung von Lucas Hernandez. Im Rückblick lässt sich sagen: Diesen Transfer hätte sich der Rekordmeister sparen können.

Spielten in München quasi keine Rolle: Serdar Tasci, Daley Blind und Landon Donovan. imago images (3)

Auch Daley Blind darf sich Deutscher Meister nennen, allerdings nahm der Nationalspieler der Niederlande nur eine Nebenrolle ein. Als Stammspieler hatten die Münchner den 33-Jährigen zwar nie eingeplant, die Erwartungen erfüllt er dennoch nicht. "Ich weiß, dass ich vielleicht nicht die erste Option sein werde. Aber ich werde darum kämpfen, die erste Option zu werden. Ich will immer spielen und bin bereit alles zu geben, um meinen Mitspielern zu helfen", sagte Blind bei seiner Vorstellung im Trainingslager in Doha. Nun lässt sich sagen: Es war ein vergeblicher Kampf.

Blind kam in den knapp fünf Monaten nur auf fünf Pflichtspieleinsätze, alle unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann. Dreimal in der Liga und einmal im Pokal wechselte dieser Blind ein, dazu erteilte er ihm beim 2:3 in Mönchengladbach das Startelfmandat, Blind erhielt die kicker-Note 5. Sein prinzipiell sehr gutes Passspiel kaschierte nicht die augenscheinlichen Schnelligkeitsdefizite. Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel gönnte Blind nicht eine Minute, sodass die Statistik magere 162 Pflichtspielminuten für Blind ausspuckt.

Zum Vergleich: Der noch später verpflichtete Joao Cancelo kommt auf 1295 Minuten bei 21 Einsätzen. Blind reiht sich mit seinen Zahlen ein in die Kategorie Serdar Tasci oder Landon Donovan bei Wintertransfers. Verteidiger Tasci durfte 2016 unter Pep Guardiola nur dreimal spielen, immerhin 218 Minuten. Donovan war 2009 eine Idee Jürgen Klinsmanns, er bilanzierte 183 Minuten, verteilt auf sieben Einsätze.

Rückkehr zu Ajax?

Blind holten die Bayern, damit er links hinten und im Abwehrzentrum aushelfen kann. Doch Cancelo blockierte die Außenverteidigerposition, nach innen rückte im Bedarfsfall immer häufiger Benjamin Pavard. Immerhin kostete er keine Ablöse und bezog ein für Bayern-Verhältnisse niedriges Grundgehalt. Eine Vertragsverlängerung stand nie zur Debatte.

Nach Informationen aus den Niederlanden könnte eine Rückkehr zu Ajax eine Option sein, aber auch der neue belgische Meister Royal Antwerpen. Kurios mutet an, dass Blind trotz seiner Reservistenrolle bei den Bayern eine Einladung zu den kommenden Länderspielen der Niederland erhalten hat, die Mitte Juni im Halbfinale der Nations League auf Kroatien trifft.