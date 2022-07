Blindenfußballer Koparan im Interview: "Platz 4 war etwas Großes für uns"

Hasan Koparan (34) ist Blindenfußballer mit Leib und Seele. Mehr noch: Er gehört zur deutschen Nationalmannschaft, die unlängst in Italien einen hervorragenden 4. Platz bei der Europameisterschaft belegt hat. Der Angestellte eines Bundesamtes in Bonn spricht hier über Blindenfußball, die EM, die WM 2023, seine persönliche Entwicklung und über die Faszination seiner Sportart.

Hasan Koparan peilt die WM 2023 in England an. IBSA

Herr Koparan, zunächst das Wichtigste: Ist "Blindenfußballer" eigentlich die politisch korrekte Bezeichnung wenn über Sie gesprochen oder geschrieben wird?

Ja, absolut. Wir sind Blindenfußballer. Man kann auch sagen: "Fußball für Menschen mit Sehbehinderung." Aber wenn wir auf dem Trainingsplatz stehen, unterteilt der Coach es zum Beispiel auch so: Die Torhüter, die ja nicht blind sind, machen sich dort warm, die Blindenfußballer gehen auf die andere Hälfte. Wir gehen damit locker um. An dem Wort "blind" ist ja nichts Verwerfliches oder Falsches.

Darf ein "sehbehinderter Mensch" überhaupt mitspielen?

Auf Nationalmannschaftsebene nicht, im nationalen Wettbewerb schon. Da gibt es klare Klassifizierungen, B1, B2 und B3. Blindenfußballer sind nur in der B-1-Kategorie. Aber die B-2 und B-3 eingestuften Leute dürfen bei uns im Ligabetrieb mitspielen.

Sind Sie persönlich von Geburt an blind oder im Laufe Ihres Lebens erblindet?

Ich bin im Laufe des Lebens erblindet, habe aber die Krankheit seit meiner Geburt. Ich wusste also, was passieren wird. Es war nur nicht klar, wann ich komplett erblinden würde. Aber ich kann mich noch an Farben erinnern und dass ich aus Büchern oder Zeitschriften gelesen habe. Ich bin Schalke-Fan und kann mich noch sehr gut an das blaue Trikot der Eurofighter von 1997 erinnern. Einen Blindenstock hatte ich erstmals mit 13 in der Hand.

Fußball war schon immer wichtig für mich.

Sie leben jetzt seit mehr als 20 Jahren mit Ihrer Blindheit. Haben Sie Ihr Leben so eingerichtet, dass Sie gut zurechtkommen oder vermissen Sie es quasi jeden Tag, nicht mehr sehen zu können?

Ich komme sehr gut damit zurecht. Ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Es gehört zu mir und spielt in vielen zwischenmenschlichen Beziehungen, bei meiner Frau, meiner Familie, Freunden, gar keine Rolle mehr. Natürlich gibt es Hürden, die man gar nicht wegdiskutieren kann, aber es gibt immer Lösungen. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Es gab noch nie einen Tag, an dem ich gedacht habe: "Scheiße, ich bin blind, ich möchte jetzt sehen können." Natürlich gab es Momente, in denen ich gerne gesehen hätte, wie etwas aussieht. Aber die sind flüchtig und beschäftigen mich nicht lange.

Hasan Koparan

Wie kommt man auf die Idee, Fußball zu spielen, wenn man nichts sieht?

Ich habe schon vorher gekickt, Fußball war schon immer wichtig für mich. Ich kam mit 13 in ein Internat für Sehbehinderte. Bis dahin gab es gar keinen Blindenfußball. Aber im Rahmen der WM 2006 hielten die Blindenfußballer aus Brasilien und England einen Workshop in Deutschland ab, danach verbreitete sich die Sportart. Und ab da wusste ich, welche Sportart ich betreiben wollte.

Grob skizziert: Wie funktioniert Blindenfußball?

Die Torhüter hinten, Trainer an der Seite und Guides hinterm Tor sind sehend. Die Guides sind auch Mitglieder des Trainerstabs und bilden einen zusätzlichen akustischen Orientierungspunkt. Auf dem Feld spielen wir vier gegen vier, plus Torhüter, auf Feldhockeytore. Das Feld ist 40 x 20 Meter, an den Seiten sind Banden.

Der Ball ist mit Schellen ausgerüstet, die Hauptorientierungsquelle?

Genau. Es ist ein Futsal, also schwer und er tickt nicht hoch, in dem innen Rasseln eingenäht sind. Wichtig ist übrigens, dass es bei den genannten Helfern Rufer-Zonen gibt: Die Torhüter dürfen Aktionen im Abwehrdrittel kommentieren, Trainer im Mitteldrittel, Guides dann vor den Toren. Damit nicht sechs Leute gleichzeitig reden.

Das sollte man für den Jugendfußball auch mal erfinden…

(lacht) Ich weiß, was Sie meinen. Aber wir haben drei Schiedsrichter, zwei auf dem Feld, einen an der Seite. Auch für die ist immer schwierig zu hören, wer gerade wann ruft, weil natürlich jeder seine Zone ausreizt. Entscheidend ist, wo der Ball gerade ist.

Drei Fouls, ein Achtmeter - gilt das immer noch?

Nein, weil wir haben jetzt zwei mal 15 Minuten effektive Spielzeit. Insgesamt ist das circa eine Stunde brutto. Die Foulgrenze ist raufgesetzt worden, ab dem fünften Foul gibt es einen Achtmeter. Der Achtmeter-Penalty ist aber quasi nur ein Freistoß. Gleichzusetzen mit dem Elfmeter im Fußball ist der Sechsmeter-Penalty, der ist in der Regel drin.

Ist eine Standardsituation nicht schwieriger auszuführen, weil die Rassel ruht?

Nein, weil diesen Standard führt man zu zweit aus. Wenn der Pfiff ertönt, muss einer kurz auf den Ball treten, damit Schütze und Mauer sich orientieren können.

Wenn auf dem Feld vier gegen vier gespielt wird - wie ist das in der Regel strukturiert, welche Formation wählt zum Beispiel die Nationalmannschaft?

Wir spielen das T-System. Einer ist Abräumer, das bin ich zum Beispiel, und dann drei davor. Wenn wir hoch pressen, wird es auch mal zur Raute. Das wird aber auch je nach Gegnerstärke in der Höhe angepasst.

Die Emotionalität der Sportler ist genau so hoch. Wir beschweren uns auch beim Schiri, zum Beispiel, wenn wir wahrnehmen, selbst gefoult worden zu sein, aber der Pfiff ausbleibt.

Darf man auch hoch passen oder schießen?

Ja, wieso nicht?

Weil man als Blindenfußballer den Ball ja nicht kommen sieht und keinen Schutzreflex entwickeln kann?

Ach so, ja. Aber da muss man durch. Die Spanier zum Beispiel agieren gerne mit Lupfern. Aber Kopfballtore gibt es nicht.

Hasan Koparan

Wie krass hat Sie Ihr Gehör schon mal im Stich gelassen in puncto Ballorientierung?

Das kann schon mal vorkommen, dass man sich verschätzt oder wenn man müde wird.

Wohl fast jeder Spieler, Trainer, Fan hat im Stadion oder vorm TV schon mal aus der Emotion gerufen: "Was für ein Blinder!" Macht Sie das wütend, nicht weil es jemand böse meinen könnte, aber ob der Gedankenlosigkeit?

Grundsätzlich sollte man mit der Sprache sensibel umgehen. Rassismus oder Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel gehen gar nicht. "Du Blinder", das stört mich persönlich jetzt nicht groß. Aber da kann ich nicht für andere reden. Ich kann damit umgehen, weil ich weiß, dass mich niemand persönlich meint.

Wenn Sie mal vergleichen: Beim Fußball in der Bundesliga attackieren Spieler ständig den Schiedsrichter, weil sie meinen, etwas besser gesehen oder bewertet zu haben. Das fällt ja im Blindenfußball weg. Geht es dementsprechend entspannter zu im Umgang mit den Referees?

Nein. Da kann ich jedem empfehlen, sich ein Blindenfußballspiel mal live oder im Internet anzuschauen. Erst da sieht man, wie geil die Sportart ist, das ist was anderes, als nur darüber zu berichten. Die Emotionalität der Sportler ist genau so hoch. Wir beschweren uns auch beim Schiri, zum Beispiel, wenn wir wahrnehmen, selbst gefoult worden zu sein, aber der Pfiff ausbleibt.

Kommen wir mal zur Nationalmannschaft. Wie viele Länderspiele haben Sie mittlerweile absolviert?

Jetzt, nach der EM, müssten es 54 sein.

Ist das der Rekord?

Nein. Wir haben Spieler im 100er-Bereich, die aber schon länger dabei sind. Ich gehöre aber mittlerweile zu den Erfahreneren und gehöre zwar nicht immer zur Starting Five, aber zum 8er-Kader.

Wie lange kann man dann auf dem hohen Niveau noch spielen?

Weil wir nur zwei mal 15 Minuten spielen und öfter ein- und auswechseln können, kann man schon so bis 45 oder 46 noch spielen. Ich kann also noch einen Sprung machen. 2023 haben wir im August die WM in England, für die wir uns mit dem 4. Platz bei der EM qualifiziert haben. Wenn in England dann die Paralympics rausspringen sollten, will ich sicher nicht vorher aufhören.

Wenn wir einen WM-Platz zwischen 5 und 8 erreichen können, wäre das sensationell.

Auf welchem Platz müsstet ihr landen, um euch für die Paralympics zu qualifizieren?

Das ist nicht so leicht. Vier lösen das Ticket als Sieger der Kontinentalmeisterschaften, die anderen vier über die WM, sofern sie es noch nicht qualifiziert sind.

Was lässt sich aus dem 4. Platz bei der EM ableiten für die WM?

Dieser 4. Platz ist ein Riesenerfolg, etwas Großes für uns. Nun sind wir 2023 zum zweiten Mal bei einer WM dabei, ich zum ersten Mal. Wenn wir einen Platz zwischen 5 und 8 erreichen können, wäre das sensationell.

Ist die deutsche Blindenfußballnationalmannschaft dem DFB angeschlossen?

Zunächst sind wir im Deutschen Behindertensportverband, im DBS, angesiedelt. Aber wir werden von der Sepp-Herberger-Stiftung unterstützt. Im Zuge der Erweiterung des Kooperationsvertrags werden wir nun auch vom DFB mehr unterstützt. Aber wir gehören nicht zu den sieben Millionen Mitgliedern des DFB. Ich denke, dass so rund 120 Sportler an verschiedenen Standorten in Deutschland Blindenfußball spielen. Wir haben acht Bundesligateams, inklusive Wien, weil es in Österreich keine Liga gibt. So können die Wiener auch mitspielen. Ich selbst spiele in Marburg. Dazu gibt es noch den BVB, Schalke, St. Pauli, MTV Stuttgart, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Zwischen Mai und September spielen wir "jeder gegen jeden".

Und wer ist aktuell der beste deutsche Blindenfußballer?

Es gibt sicher mehrere richtig gute Spieler, aber für mich ist es Rasmus Narjes. Er ist erst 22 Jahre, aber als zentraler Mann sehr wichtig für das Spiel der deutschen Mannschaft.