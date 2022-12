Blind verlässt Ajax Amsterdam - Van der Sar stellt Abschiedsspiel in Aussicht

Ein halbes Jahr vor Vertragsende gehen Daley Blind und Ajax Amsterdam getrennte Wege. Den 32-Jährigen zieht es wohl nach Belgien.

In der Jupiler Pro League soll der Royal Antwerp FC, aktuell Tabellendritter, um Trainer Mark van Bommel ein Auge auf den Verteidiger geworfen haben. Blind soll bereits vor seiner WM-Teilnahme mit den Niederlanden um eine Vertragsauflösung gebeten haben, nachdem er seinen Status als unumstittener Stammspieler verloren hatte.

Mit acht Jahren in die Ajax-Schule

Bereits im Alter von acht Jahren war Blind in die Jugendabteilung von Ajax Amsterdam gewechselt, als sein Vater Danny - bis heute der Spieler mit den meisten Einsätzen beim niederländischen Rekordmeister - noch aktiv war. Daley trat in die Fußstapfen seines Vaters und entwickelte sich zu einer prägenden Figur in Amsterdam. Zwar verließ Blind Ajax 2014 für eine vierjährige Liasion mit Manchester United, kehrte im Anschluss aber zu seinem Heimatverein zurück.

Alleiniger Champions-League-Rekordspieler

In der Vorsaison schwang er sich mit seinem 43. Einsatz zum alleinigen Champions-League-Rekordspieler der Amsterdamer auf, sechs weitere Einsätze in der Königsklasse kamen seither noch dazu. Wettbewerbsübergreifend lief er 333-mal für Ajax auf, ein weiterer Einsatz wird nicht mehr hinzukommen.

Geschäftsführer Edwin van der Sar versicherte den Fans aber bereits, dass Blind noch einmal vor ihren Augen auflaufen wird: "Zusammen mit Daley haben wir entschieden, dass er bei einem Match in der Amsterdam Arena einen gebührenden Abschied vor den Fans bekommen wird."

Für die Zukunft wünschte ihm der ehemalige Torhüter Glück auf der Suche nach einem Verein, bei dem er "seine erfolgreiche Karriere beenden kann".