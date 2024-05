Blind verlängert in Girona

Daley Blind (34) hat seinen Vertrag beim FC Girona um eine weitere Saison bis Sommer 2026 verlängert. Das teilte der Tabellendritte von La Liga am Mittwoch mit. Der Defensivallrounder, in der Rückrunde der Saison 2022/23 beim FC Bayern aktiv, ist auch in dieser Saison gesetzt (32 Einsätze, ein Tor) - und darf sich in der kommenden Saison auf die Rückkehr in die Champions League freuen.