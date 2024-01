Blicker-Nachfolger: Mutschelbach entscheidet sich für interne Lösung

Der ATSV Mutschelbach hat seine im Sommer vakante Trainerstelle besetzt: Wie der Verein Mitte der Woche verkündete, wird Patrick Anstett seine Aufgabe bei der zweiten Mannschaft gegen die beim Oberliga-Team eintauschen.

Neue Ansprache: Dietmar Blicker gibt im Sommer den Staffelstab beim ATSV Mutschelbach an Patrick Anstett weiter. IMAGO/Eibner

MEHR ZUR OBERLIGA BADEN-WÜRTTEMBERG Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Wenn der Karlsruher SC ruft, kann man schwer Nein sagen. Dachte sich zumindest Dietmar Blicker und wird zur neuen Saison Trainer der neueingeführten U 23 des Zweitligisten. Sein bisheriger Verein, Oberligist ATSV Mutschelbach, ist bei der Suche nach einem Nachfolger in den eigenen Reihen fündig geworden.

Patrick Anstett geht ab Sommer ans Ruder. Der frischgebackene 42-Jährige trainiert seit 2021 die zweite Mannschaft des ATSV, die derzeit in der Landesliga Mittelbaden den neunten Tabellenplatz belegt. Vorher war der promovierte Sportwissenschaftler und Inhaber der A-Lizenz auch schon Chefcoach beim Verbandsligisten SV Mörsch. Anstetts Assistent wird der langjährige Spieler Florian Henk.

Die Erfahrungen bei der zweiten Mannschaft "ermöglichen ihm nicht nur ein tiefes Verständnis für den Verein und die Mannschaft, sondern auch für das gesamte Umfeld", schreibt der ATSV in einer Meldung über die Beförderung Anstetts. Darüber hinaus betont der Klub: "Die Entscheidung, die Trainerpositionen intern zu besetzen, unterstreicht das Vertrauen des Vereins in das vorhandene Potenzial und die Kontinuität in der sportlichen Entwicklung."