"Blicke mit großem Stolz zurück": 'Levyfinn' verlässt Hansa Rostock

Levy Finn 'levyfinn' Rieck verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Hansa Rostock nicht. Wohin der Vizemeister der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) wechselt, werde er in den nächsten Wochen verkünden.

Zwei Jahre lang war Levy Finn 'levyfinn' Rieck an Bord der Kogge, entwickelte sich vom Shootingstar zum Leistungsträger. Im Sommer erreicht die Reise jedoch ihr vorläufiges Ende: Der 21-Jährige verlängert seinen Vertrag nicht, wie er auf Instagram bekannt gab.

Dort veröffentlichte Rieck eine Bilderstrecke, die seine Zeit bei Hansa Revue passieren lässt, und ein Statement: "Ich blicke mit großem Stolz darauf zurück, was wir in den letzten zwei Jahren hier zusammen erreicht haben." Dennoch möchte er "den nächsten Schritt gehen", wodurch er sich entschlossen habe, "meinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern".

Abschließend bedankte sich 'levyfinn' bei Fans, Verantwortlichen sowie Mitspielern - ließ aber noch offen, wohin sein weiterer Weg führen wird. Wo er also kommende Saison spielen wird, werde er "in den kommenden Wochen" bekannt geben.

Vizemeister, WM-Teilnahme, krönender Abschluss?

An Möglichkeiten oder Angeboten dürfte es jedoch nicht mangeln. Schon in seiner Premierensaison deutete Rieck sein Talent an und wurde mit Hansa Rostock Dritter beim Finale der VBLCC. Aufgrund seiner Leistungen wählten ihn die Fans schließlich zum Newcomer der Saison - aktuell läuft die Suche nach seinem Nachfolger. Denkbar knapp scheiterte er an der Qualifikation zum FIFAe World Cup 2022, ein Sieg war er von einer Teilnahme entfernt.

In dieser Spielzeit toppte er die Erfolge. Erstmals wurde 'levyfinn' für die deutsche eNationalmannschaft berufen, mit der er sich vor einigen Wochen für den FIFAe Nations Cup qualifizierte. Im Dress von Hansa Rostock gelangen ihm und Teamkollege Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse dieses Jahr sogar der Sprung ins Endspiel der VBLCC. Knapp unterlagen die beiden jedoch Titelverteidiger RB Leipzig.

Den krönenden Abschluss findet er möglicherweise am 10. und 11. Juli beim Grand Final der VBL. Außerdem steht er in den Play-offs zum FIFAe World Cup. Den nächsten Schritt könnte er somit schon bei Hansa Rostock machen: Vom Leistungs- zum Titelträger.