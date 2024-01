Blick voraus: Wann ist das Halbfinale der Handball-EM?

Mit dem Halbfinale der Handball-EM geht es in Köln in die spannende Schlussphase. Nach dem Abschluss der Hauptrunde finden am Finalwochenende noch fünf Partien in Köln statt, zunächst drei am Freitag und der Kampf um die Medaillen dann am Sonntag.

Dänemark und Schweden stehen im Halbfinale der Handball-EM Ingrid Anderson-Jensen