Blessins Suche hält an: "Schade, dass es mit dem VfB nicht geklappt hat"

Besonders gespannt verfolgte Alexander Blessin die beiden Relegationsspiele des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV (3:0 und 3:1). Weil er einst für die Schwaben gespielt und zuletzt fast sogar dort Trainer geworden wäre. Jetzt wartet der 50-Jährige auf eine neue Chance in einem Geschäft, das an die Reise nach Jerusalem erinnert.

War zuletzt in Genua an der Seitenlinie: Alexander Blessin. Getty Images

Wann immer zuletzt ein Trainerstuhl in der Bundesliga freiwurde, Blessin war ein Kandidat für die mögliche Nachfolge. Ob Eintracht Frankfurt oder Borussia Mönchengladbach oder vor zwei Monaten Stuttgart, wo man sich schließlich aber für Sebastian Hoeneß als vierten Amtsträger entschieden hat. Das Glück im Rennen um einen freien Stuhl, das an das Kinderspiel Reise nach Jerusalem erinnert, war nicht auf Seiten des 50-Jährigen. "Schade, dass es nicht geklappt hat", so der gebürtige Stuttgarter, der sehr gerne zum VfB zurückgekehrt wäre. "Die Bundesliga ist natürlich sehr reizvoll."

Auch in Genua nahm die Suche kein Ende

Nach einer wechselhaften Profikarriere, in der Blessin für den VfB sieben Bundesligaspiele absolvierte, lockte ihn sein Ex-Coach Ralf Rangnick als Jugendtrainer zu RB Leipzig. Acht Jahre war er für die U 17 und U 19 von RB verantwortlich. Bis ihn 2020 schließlich der KV Ostende nach Belgien lockte, wo der Stürmer 2021 seine gute Arbeit mit der Wahl von der Pro League zum Trainer des Jahres belohnt sah. Ein Erfolg, der sich bis nach Italien herumgesprochen hat. Im Januar 2022 wechselte Blessin zum abstiegsgefährdeten CFC Genua, wo es für Klub und Trainer durchwachsen lief. Ein Engagement der kurzen Freude. Ende des Jahres stellte der älteste heute noch existierende italienische Fußballverein den weiterhin bis 2023 angestellten Trainer frei.

Das Rennen um den freien Stuhl geht weiter und führt den 50-Jährigen wahrscheinlich wieder ins Ausland. Fast wäre er sogar in England gelandet. Mit dem FC Watford war man vor kurzem schon einig. Doch die britischen Aufenthaltsbestimmungen machten der Verbindung des Schwaben mit dem Zweitligisten einen Strich durch die Rechnung. "Leider hat es mit der Arbeitserlaubnis nicht geklappt", so Blessin, der von einer leider unerfüllten "tollen Herausforderung auf der Insel" spricht. Die Reise nach Jerusalem geht also in die nächste Runde. Ohne Aufregung. "Ich warte ab", so Blessin. "Es wird schon noch das Richtige kommen."