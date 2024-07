Blessins Freude über das Ja-Wort von Saliakas

Beim Trainingsauftakt unter dem neuen Trainer Alexander Blessin am Montag fehlte Manolis Saliakas wegen muskulärer Probleme, seine Zukunft aber hat der Rechtsverteidiger geklärt: Dienstag verlängerte er beim FC St. Pauli langfristig.

Saliakas ist im Sommer 2022 ablösefrei vom griechischen Erstligisten PAS Giannina gekommen und hatte sich auf Anhieb festgespielt: Unter Ex-Trainer Timo Schultz war der 27-Jährige rechts in der Viererkette gesetzt, nach der Systemumstellung unter Nachfolger Fabian Hürzeler auf eine Dreierkette spielte er auf der rechten Schiene - und konnte in dieser Rolle seine Dynamik und Wucht im Vorwärtsgang noch besser zur Geltung bringen. In der Aufstiegssaison verbuchte er am Ende zwei Treffer und drei Vorlagen.

Die langfristige Ausdehnung des Arbeitsverhältnisses war somit eine aus Vereinssicht logische Folge. Sportchef Andreas Bornemann erklärt: "Manolis hat die Erwartungen, die wir bei seiner Verpflichtung in ihn gesetzt haben, in den vergangenen beiden Jahren absolut erfüllt. Er hat durchgehend auf einem hohen Niveau agiert und sich zudem auch im taktischen Bereich weiterentwickelt."

Bornemann über Saliakas' Rückkehr in die Nationalmannschaft: "Eine schöne Bestätigung"

Saliakas' Entwicklung ist auch in seiner Heimat registriert worden, zuletzt gehörte er wieder zum Kader der griechischen Nationalmannschaft - unter anderem auch beim 1:2 in Deutschland im Juni. Bornemann: "Dass er sich wieder in die Nationalmannschaft gespielt hat, ist eine schöne Bestätigung."

Neu-Coach Blessin hatte am Montag verraten, dass er sich intensiv mit Videomaterial aus der vergangenen Saison auf seinen Job am Millerntor vorbereitet hat, ein dementsprechend klares Bild hat er auch von Saliakas und begrüßt den neuen Vertrag: "Mit seiner aktiven Spielweise ist er offensiv und defensiv ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Aus meiner Sicht hat er als absoluter Stammspieler einen großen Anteil an der positiven Entwicklung in den zurückliegenden zwei Jahren. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten."

Klar ist: Große Hürden für die Zusammenarbeit bestehen nicht. Seine individuelle Einheit im Kraftraum am Tag des Auftakts war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Saliakas ist bereit für die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison.