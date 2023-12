Blessins Eintracht-Erinnerungen: Sieben Fakten zum Duell Frankfurt vs. Saint-Gilles

Die Eintracht trifft mal wieder auf ein Team aus Belgien, für Union Saint-Gilloise werden deutsche Gegner allmählich zur Gewohnheit. Einige Fakten zum anstehenden Conference-League-Duell ...

- Union St. Gilloise ist nach KV Mechelen, KAA Gent, Standard Lüttich und Royal Antwerp FC bereits der fünfte belgische Klub, auf den die Eintracht im Europapokal trifft.

- Die beiden bisherigen K.o.-Runden-Duelle mit Vereinen aus dem Nachbarland sind allerdings kein gutes Omen für die Hessen: Sowohl im Viertelfinale des Pokalsieger-Cups gegen Mechelen (0:0 H, 0:1 A) als auch in der 2. Runde des UEFA-Cups 1991/92 gegen Gent (0:0 A, 0:1 H) schied die SGE jeweils torlos aus dem jeweiligen Wettbewerb aus.

- Besser lief es dagegen zuletzt in der Gruppenphase der Europa League gegen belgische Vertreter: 2019/20 gegen Standard Lüttich entschieden beide Mannschaften ihr jeweiliges Heimspiel mit 2:1 für sich, am Ende sicherten sich die Hessen mit Platz 2 das Weiterkommen, während Lüttich als Gruppendritter die Segel streichen musste. 2021/22 konnte die SGE mit einem 1:0 bei Royal Antwerp FC sowie einem 2:2 zu Hause sogar den Gruppensieg einfahren, Antwerpen hingegen landete auf Platz 4 und schied aus.

- Union St. Gilloise indes bestritt allein in der Vorsaison gleich sechs Partien gegen deutsche Vertreter: In der Gruppenphase sowie im Achtelfinale traf der Tabellenführer der Jupiler Pro League auf Union Berlin. In den Gruppenspielen gewannen beide Teams ihr jeweiliges Gastspiel mit 1:0, im Achtelfinale setzte sich dann St. Gilloise mit einem 3:3 an der Alten Försterei und einem 3:0 im eigenen Stadion durch. Erst gegen Leverkusen im Viertelfinale zog das Team dann den Kürzeren: Auf ein 1:1 in Leverkusen folgte eine 1:4-Heimpleite und das Aus im Wettbewerb. Damals zeigte Victor Boniface noch sein Können für die Belgier. Immerhin muss die Eintracht nun nicht mehr in der Conference League den Stürmer in Schach halten, der im Sommer von der Werkself unter Vertrag genommen wurde und gestern bei Leverkusens 3:0 gegen die SGE an allen drei Toren direkt beteiligt war.

- Ein Bild von Union Saint-Gilloise konnte sich auch schon Dino Toppmöller machen: Im Jahr 2019 trainierte er den belgischen Zweitligisten Royal Excelsior Virton und kreuzte gleich dreimal mit Union Saint-Gilloise die Klingen. Dreimal stand der aktuelle SGE-Trainer am Ende mit leeren Händen da.

Auch Union-Coach Blessin kennt die Eintracht

- Besser sind da die Erinnerungen von Union-Coach Alexander Blessin an die Eintracht: Als Spieler warf der gebürtige Bad Cannstatter 1998/99 mit Stuttgart die Hessen dank eines 3:2-Erfolgs aus der 2. Runde des DFB-Pokals. 2006/07 scheiterte er dann allerdings beim 0:2 mit den Sportfreunden Siegen in der ersten Runde an den Frankfurtern.

- Beide Trainer verpassten sich übrigens knapp in Leipzig: Blessin war von 2012 bis 2020 Jugendcoach bei RB. Als er dann im Sommer 2020 die Sachsen Richtung Ostende verließ, heuerte Dino Toppmöller als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei RB an.