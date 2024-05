Bleibt Wittmann FCI-Trainerin? "Wir sind für alles offen"

Seit Donnerstag ist Sabrina Wittmann die erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball. Zunächst bis Saisonende wird die 32-Jährige den FC Ingolstadt betreuen. Doch auch darüber hinaus ist ein Engagement im Bereich des Möglichen, wie Sportdirektor Ivo Grlic klarstellt.

Mit Imke Wübbenhorst (Sportfreunde Lotte) und Inka Grings (SV Straelen) haben bereits zwei Frauen Regionalliga-Teams trainiert, Marie-Louise Eta wurde durch ihr Engagement bei Union Berlin die erste Co-Trainerin der Bundesliga-Geschichte. Am Donnerstag sorgte nun der FC Ingolstadt für ein Novum: Sabrina Wittmann ist die erste Cheftrainerin im deutschen Profifußball.

Nach der Entlassung von Michael Köllner gab der Drittligist bekannt, dass die 32-Jährige bis Saisonende übernimmt. Ein Projekt mit Zukunft? Im Rahmen der ersten Trainingseinheit Wittmanns am Donnerstagnachmittag wollte Ivo Grlic dies nicht ausschließen. "Es wäre ein Fehler, wenn man alles ausschließt. Wir sind für alles offen", erklärte der 48-Jährige. "Sie hat die Möglichkeit, die dreieinhalb Wochen reinzuschnuppern, wie der Profifußball ist, damit sie sich weiter entwickelt. Wir haben keine Angst, die Mannschaft geht den Weg mit, und wir sind absolut überzeugt davon."

Seit der Saison 2021/22 hat Wittmann die U 19 der Oberbayern trainiert, bereits seit 2009 ist die gebürtige Ingolstädterin in verschiedenen Funktionen für den FCI tätig, bei dem sie selbst in der B-Jugend der Frauenmannschaft gespielt hat. "Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber hätte debütieren wollen", sagt Wittmann in einer Klubmitteilung. "Ingolstadt ist für mich etwas ganz Besonderes, mein Heimatverein. Hier habe ich vor 19 Jahren angefangen, selbst gespielt und erste Schritte als Trainerin machen dürfen."

Die Möglichkeit, nun bei den Profis an der Seitenlinie zu stehen, beschreibt Wittmann als "große Chance für mich", um "im Profigeschäft erste Schritte machen zu dürfen". Womöglich auch über die Saison hinaus, allerdings fehlt Wittmann dafür aktuell die nötige UEFA-Pro-Lizenz, was im Falle einer Weiterbeschäftigung Strafzahlungen nach sich ziehen würde. Zunächst richtet sich der Blick in Ingolstadt aber auf das Heimspiel am Sonntag gegen Waldhof Mannheim (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker).