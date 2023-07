Bleibt Tah bei Bayer? "Wir gehen erst mal davon aus"

Sein Abschied galt als ausgemachte Sache. Doch nun ist Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah noch immer nicht gewechselt. Bleibt er bei Bayer?

Anfang Juni war es, da berichtete Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes ganz offen über die Zukunft von Jonathan Tah. Rolfes lobte den Abwehrchef also für seine starke Rückserie, sprach über Tahs Wechselwunsch ("Er hatte immer das Ziel, mal in der Premier League zu spielen"), über die Ausstiegsklausel in dessen Vertrag - und die Perspektive: "Wenn er die Möglichkeit nicht sieht, ist er weiter Spieler von uns." Es gebe "auf jeden Fall die Chance, dass er bleibt". Wenngleich sie generell gering erschien. So sagte Rolfes doch auch: "Er ist ein wichtiger Spieler gewesen." Abgeschlossene Vergangenheit.

Tahs Ausstiegsklausel ist abgelaufen

Nun aber ist Tah immer noch da. Die Ausstiegsklausel, die kurz vor dem Trainingsstart auslief und für 18 Millionen Euro hätte gezogen werden können, wurde nicht aktiviert - und der 27-jährige Abwehrhüne trainiert seit dem vergangenen Dienstag wieder mit der Werkself. Bleibt er Bayer jetzt erhalten?

"Wir haben es auf jeden Fall wieder in der eigenen Hand, weil die Klausel abgelaufen ist", bestätigt Rolfes dem kicker an diesem Sonntag und erklärt: "Von daher gehen wir in unseren Planungen erst mal davon aus, dass er bleibt. Grundsätzlich ist das Transferfenster aber natürlich noch ein paar Wochen offen, deshalb kann es schon noch einige Bewegung geben." Das Fragezeichen bleibt also hinter der Zukunft des Innenverteidigers, der sich aktuell "sehr gut" präsentiere, wie Rolfes sagt. "Er ist in guter Form zurückgekommen. Jona ist fit. Das ist die Grundlage, die Basis für die nächsten Schritte."

Abzuwarten bleibt, ob ein Klub in den nächsten Wochen gewillt ist, für den 16-maligen deutschen Nationalspieler in die Vollen zu gehen. Bayer 04 Leverkusen dürfte in diesem Fall jedenfalls frei verhandeln.

Tah steigerte sich in der Rückrunde

Wie lange die Tür für einen Wechsel offengehalten werden könne? "Die Tür ist immer so lange offen, wie es unserer Meinung nach gute Alternativen gibt. Das gilt für alle Personalien. Jona ist ein wichtiger Spieler für uns. Er hat gerade in der Rückserie sehr gute Leistungen gezeigt", betont Rolfes, der nach einem Tah-Weggang Ersatz bräuchte - und einen Verbleib ebenso begrüßen würde wie Trainer Xabi Alonso. Besonders im zurückliegenden Halbjahr steigerte sich Tah merklich, in der Bundesliga und in der Europa League. Reichlich Eigenwerbung, die ohne nachhaltigen Effekt blieb. Bisher zumindest.

Immerhin ein namhafter Interessent war in den vergangenen Wochen bekannt geworden: West Ham United mit Bayers ehemaligem Manager Sport Tim Steidten auf der Position des Technischen Direktors. Ob er oder ein anderer Klub in nächster Zeit noch tätig werden, muss sich zeigen.