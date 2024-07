Bleibt Silva in Leipzig?

Eigentlich hatte André Silva bei RB Leipzig keine Zukunft mehr. Der Portugiese sollte sich in der abgelaufenen Saison bei Real Sociedad empfehlen, war bei seiner Leihe jedoch nur mäßig erfolgreich. Daher ist der 28-jährige Stürmer vorerst zurück in Sachsen - und könnte dort durchaus über den Sommer hinaus bleiben. Zwar sei Silvas Lage in der aktuellen Konstellation laut Sportdirektor Rouven Schröder "schwer" und ein Erhalt aller aktuellen Stürmer "vom Budget nicht darstellbar", um jeden Preis soll der ehemalige Frankfurter aber nicht verkauft werden.