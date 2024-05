Bleibt Nietfeld nun doch in Halle?

Jonas Nietfeld hat sich beim 1:1 gegen Dortmund II am letzten Spieltag der Drittligasaison das Kreuzband gerissen. Sein Vertrag verliert durch den Abstieg des Halleschen FC seine Gültigkeit, der Verein möchte seinen Anführer aber gerne auch in der Regionalliga halten. Durch die Verletzung haben sich die Chancen auf Nietfelds Verbleib - so makaber es klingt - verbessert. "Wir haben ihm jegliche Unterstützung zugesagt und ziehen uns auf keinen Fall zurück", sagte Sportchef Daniel Meyer.