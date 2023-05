Bleibt Ndicka nun doch in Frankfurt?

Der Abschied von Evan Ndicka (23) aus Frankfurt im Sommer war beschlossene Sache. Eigentlich. Denn nun deutet sich eine Wende an.

Seitdem Eintracht Frankfurt bekanntgegeben hat, dass Trainer Oliver Glasner seine Tätigkeit im Sommer beenden wird, wirken die Adlerträger ob der geklärten Zukunft ein Stück weit gelöst. Auch Evan Ndicka kletterte aus dem Leistungsloch, in das er genau wie seine Teamkollegen gefallen war, überzeugte zuletzt gegen Mainz (kicker-Note 2) und mit Abstrichen auch gegen Schalke (3,5).

Insgesamt aber spielt der französische Innenverteidiger keine starke Saison. Immer wieder unterliefen Ndicka Leichtsinnsfehler, die man einem gestandenen Profi seiner Qualität nicht zuordnen würde. Viermal erhielt der Linksfuß die kicker-Note 5, zweimal - gegen den FC Bayern am 1. Spieltag und gegen Darmstadt im DFB-Pokal-Achtelfinale - gab es gar die Note 6.

Ein Verlängerungsangebot hatte er abgelehnt

Insgesamt steht also eine Runde vor Schluss ein deutlich schwächerer Notenschnitt in der Bundesliga (3,64) als in den beiden Saisons zuvor (3,37 und 3,39). In der Champions League und im DFB-Pokal kam Ndicka gar noch schlechter weg.

Einen Markt gibt es für den talentierten, physisch starken Abwehrmann zweifellos trotzdem. Das seit Winter bestehende Angebot zur Verlängerung bei der Eintracht hatte er schließlich abgelehnt und seinen Abschied angekündigt.

Doch nun bahnt sich möglicherweise eine Wende an: Die Ambitionen, schon in diesem Sommer und ablösefrei zu einem internationalen Top-Klub zu wechseln, könnte Ndicka noch verwerfen. Der 23-Jährige hat intern inzwischen signalisiert, sich vorstellen können zu bleiben. Gespräche dazu sollen nach dem Pokalfinale am 3. Juni folgen.