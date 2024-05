Bleibt Marmoush in Frankfurt?

Wettbewerbsübergreifend kam Omar Marmoush in seinem Premierenjahr am Main auf 17 Treffer. Die Frage ist, ob der 25-Jährige auch in der neuen Saison für die Frankfurter auf Torejagd geht. Es ist kein Geheimnis, dass der Angreifer schon länger von der Premier League träumt. Falls in England irgendwo eine Tür aufgeht, ist es gut möglich, dass er die Chance ergreifen will. Die Eintracht würde ihn wohl für eine Ablöse im Bereich von 40 Millionen Euro ziehen lassen.