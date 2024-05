Bleibt Kobald beim KSC?

Christoph Kobald (26) steht in der Innenverteidigung des Karlsruher SC derzeit hintenan. In den letzten Wochen der abgelaufenen Spielzeit fand sich der Österreicher nur einmal in der Startelf wieder, da Marcel Franke gesperrt fehlte. Eine Situation, die potenzielle Interessenten auf den Plan ruft. Doch die Badener befinden sich in einer verzwickten Situation, gibt es hinter dem zuletzt gesetzten Duo aus Franke und Marcel Beifus neben Kobald mit dem an einem Kreuzbandriss laborierenden Robin Bormuth nur noch eine arrivierte Kraft. Daher schaut sich der KSC bereits nach einem Verteidiger um, der innen wie außen agieren kann.