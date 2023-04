"Bleibt im Hinterkopf": Selimbegovic warnt vor Übertreibung

Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic spielte die Bedeutung des Kellerduells in Sandhausen ein wenig runter. Denn zu "viel aus dem Thema" zu machen, würde sich negativ auf seine Spieler auswirken.

Im März gelangen Jahn Regensburg erstmals nach den ersten beiden Saisonspielen zwei Ligasiege in Serie. Der SSV setzte damit ein Zeichen im Abstiegskampf, konnte den Schwung aber nicht in den April übertragen. Nur zwei Punkte sprangen aus vier Partien in diesem Monat heraus. Die Folge: Die Oberpfälzer rutschten wieder auf den Relegationsplatz.

Daher ist der Druck vor dem Kellerduell beim Tabellenletzten SV Sandhausen (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE bei kicker) auch groß. Doch eine größere Anspannung als in den vergangenen Wochen empfinden die Regensburger zumindest laut Trainer Mersad Selimbegovic nicht: "Du weißt jedes Spiel, dass du punkten muss."

Es sei zwar aufgrund der geringen Restspielzeit "wahrscheinlich mehr Brisanz im Duell". Dennoch dürfe nicht zu viel aus dem Thema gemacht werden. "Wenn man übertreibt, bleibt das im Hinterkopf, und das ist das, was du nicht brauchst, weil die Spieler verkrampfen können", so der Coach, der den größeren Druck sogar bei Sandhausen sieht.

Selimbegovic lobt Sandhausen: "Sehr viel individuelle Qualität"

Die Erklärung für die These lieferte Kapitän Benedikt Gimber. "Wir wissen, was passiert, wenn wir gewinnen. Dann ist Sandhausen ein Stück weit weg von uns", erklärte der Mittelfeldspieler. In der Tat würde der Klassenerhalt für die Kurpfälzer bei einer Niederlage mit mindestens vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz bei dann noch vier ausstehenden Spielen in weite Ferne rücken.

Aktuell das größere Selbstvertrauen dürfte aber dennoch der SVS besitzen. Denn durch vier Punkte aus den zwei Partien unter Interimstrainer Gerhard Kleppinger erspielten sich die Sandhäuser überhaupt erst die Möglichkeit, zum Jahn aufzuschließen. "Sie haben sehr viel individuelle Qualität im Kader. Unter dem neuen Trainerduo haben sie auch in zwei verschiedenen Systemen gespielt. Das macht es nochmal schwieriger einzuschätzen", blickte Selimbegovic auf den Gegner.

Faber ersetzt wohl den gesperrten Saller

Wie sein Team diese Qualität letztlich stoppt und einen Erfolg feiert, ist dem 40-Jährigen völlig egal. "Es geht nicht darum, schönen Fußball zu spielen, sondern erfolgreichen. Weil schön und gut haben wir zu oft gespielt, jetzt brauchen wir erfolgreiche Spiele", erläuterte der Coach.

Personell muss er seine Startelf aber im Vergleich zur Vorwoche beim 0:0 gegen Kaiserslautern definitiv umstellen. Für den rotgesperrten Benedikt Saller dürfte Konrad Faber auf die Rechtsverteidiger-Position rücken. Vielleicht hilft der 25-Jährige bei seinem vermutlich ersten Startelf-Einsatz seit Ende Februar dabei, die Bilanz im April aufzuhübschen.