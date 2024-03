Bleibt Herthas Zeefuik in Deutschland?

Dass Deyovaisio Zeefuik Hertha BSC nach dieser Saison verlassen muss, ist ausgemachte Sache. Für den Niederländer ist in der kommenden Spielzeit kein Platz mehr im Kader, sein im Sommer auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Wohin es den 26-Jährigen zieht, ist noch nicht bekannt. allerdings könnte er in Deutschland bleiben. Denn nach kicker-Informationen sind einige Zweitligisten und auch ein Bundesligist an den Diensten des Rechtsverteidigers interessiert.