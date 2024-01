"Bleibt für den Rest des Lebens": Ein Halbfinale mit Vorgeschichte

Zum vierten Mal in Folge treffen Frankreich und Schweden in einem großen Halbfinale aufeinander. Zwei der drei bisherigen Aufeinandertreffen gewannen die Schweden - doch die Heimniederlage im vergangenen Januar liegt besonders Keeper Andreas Palicka schwer im Magen.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Das Gefühl, ein Halbfinale gegeneinander zu bestreiten, kennen Schweden und Frankreich mittlerweile zu gut. Tatsächlich trafen beide Teams in den vergangenen vier großen Semifinals direkt aufeinander. Bei der Handball-WM in Ägypten 2021 waren es furiose Schweden, die Frankreich erstaunlich deutlich ausbremsten (32:26). Im Jahr darauf kreuzten die Rivalen bei der Handball-EM wieder die Klingen, wieder konnten die Schweden auf einen überragenden Keeper Andreas Palicka bauen - und triumphierten mit 34:33.

Erst im vergangenen Januar, ausgerechnet beim schwedischen Heimturnier, war Frankreich dann auf den Punkt besser bereit. Das 26:31 war ein deutlicher Stimmungsdämpfer in Schweden. Als ein französischer Journalist am Donnerstag Palicka fast schon provokant fragte, ob das Aus bei der Heim-WM - es reichte wegen eines 36:39 gegen Spanien sogar nur zu Platz vier - noch weh tue, antwortete der Paris-Keeper trocken: "Ja." Es folgte kein Nachsatz, nach kurzer Stille nur Gelächter unter den Anwesenden.

Auf Nachfrage, ob er womöglich mit anderen PSG-Stars darüber gesprochen habe, führte Palicka doch aus. "Nein. Aber wenn man eine WM zu Hause spielt, hat man natürlich große Erwartungen an sich selbst. Wir hatten vor dem Spiel etwas Pech mit einigen Verletzungen."

"Wenn man so funktioniert wie ich als Mensch ..."

Nach zwei Halbfinal-Niederlagen hätten die Franzosen laut Palicka - und "das konnte man wirklich sehen" - ihre "Hausaufgaben gemacht". "Sie haben für mich eines ihrer besten Spiele seit einigen Jahren gemacht und waren wirklich sehr, sehr stark", so der 37-Jährige. Was die Pleite im Heimspiel dennoch "sehr schmerzhaft" machte. "Wenn man so funktioniert wie ich als Mensch, dann bleibt das für den Rest des Lebens hängen", stellte Palicka klar, fügte allerdings an: "Man gewinnt nicht jedes Mal, aber alles ist eine Erfahrung und man lernt aus allem, ob man gewinnt oder verliert."

Abzuwarten, wie es um Palickas Stimmungsbarometer am Freitagabend bestellt ist.