Bleibt er doch? Mbappés "verschlüsselte Nachricht" befeuert Spekulationen

Kylian Mbappé (23) hält sich zu seiner Zukunft weiter bedeckt. Jüngste Aussagen nähren nun Spekulationen um eine Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain.

Wie er derzeit mit seinen Gegnern Katz und Maus spielt, so tut es Kylian Mbappé auch mit allen, die wissen wollen, wo der Angreifer in der kommenden Saison spielt. Klare Aussagen verkneift sich der 23-Jährige weiterhin. Und so kommt es wenig überraschend, dass ein Interview nach dem 3:1-Heimsieg über Saint-Etienne - Mbappé war mit zwei Toren und einer Vorlage mal wieder der überragende Mann auf dem Feld - nun vergleichsweise hohe Wellen schlägt. Denn es lässt gewissen Interpretationsspielraum.

Mit seinen Pflichtspieltoren 155 und 156 für PSG hat Mbappé am Sonntag einen gewissen Zlatan Ibrahimovic in der internen Rekordtorschützenliste des Vereins eingeholt. Vor den beiden liegt nur noch Edinson Cavani mit genau 200. Darauf angesprochen sagte Mbappé im französischen Fernsehen: "Bester Torschütze von PSG zu werden, das wäre nicht zu verachten. Wir werden sehen, was passiert." Und weiter: "Ich habe immer darauf geschielt, die Nummer eins zu werden, auch wenn ich weiter versuchen muss, darauf hinzuarbeiten. Es gibt ja noch Spiele."

Auch dem momentan vor Selbstvertrauen nur so strotzenden Mbappé dürfte klar sein, dass Cavanis Marke in der laufenden Saison nicht mehr fallen wird. Danach läuft der Vertrag des umworbenen Angreifers aus, der Transfer zu Real Madrid schien eigentlich schon beschlossene Sache. Mittlerweile mischen sich einige Zweifel ins Stimmungsbild, die nun durch Mbappés vage Aussagen noch einmal Auftrieb erhielten.

Die spanische Zeitung "AS" schrieb von einer "verschlüsselten Nachricht", die der Weltmeister von 2018 gesendet habe, die französische "L'Equipe" titelte gar "Mbappé öffnet die Tür für eine Vertragsverlängerung". Den Informationen der Zeitung zufolge hat sich der Stürmer noch nicht zwischen Real und PSG entschieden, seine Aussagen seien als Ausdruck dessen zu verstehen, dass eine Verlängerung in der französischen Hauptstadt für den Ausnahmekönner eine realistische Option darstellt.

Ultras entrollen Transparent für Mbappé

Berichte, die gerade vor dem entscheidenden Rückspiel zwischen den beiden Teams in der kommenden Woche Brisanz mitbringen. Die aber auch noch lange nicht bedeuten, dass Mbappé in Paris bleiben wird. Zuletzt hatte "Le Parisien" berichtet, dass PSG Probleme habe, Mbappé die passenden Argumente für einen Verbleib liefern zu können, es aber weiterhin verzweifelt versuche. Dazu passte ein Transparent, dass die Ultras des Hauptstadtklubs gegen St. Etienne ausgerollt hatten und auf Mbappés Herkunft aus einem Pariser Vorort anspielt: "Von Bondy nach Paris: Kylian, deine Geschichte wird hier geschrieben".

Ob Kylians Geschichte ab Sommer tatsächlich noch weiter in der französischen Hauptstadt spielt, scheint zumindest so offen wie lange nicht mehr. Der ehemalige französische Nationalspieler und PSG-Insider Jerome Rothen sagte zuletzt, die Wahrscheinlichkeit für einen Mbappé-Wechsel zu Real sei von 99 Prozent im letzten Sommer auf etwa 65 Prozent gesunken.

Aber reicht der Antrieb, Cavanis Marke zu knacken, wirklich schon für eine Verlängerung? Mbappé zumindest betonte einschränkend, er sei nicht "besessen" davon, PSG-Rekordtorschütze zu werden. "Besessen bin ich von Titeln, von der Champions League, von der zehnten Meisterschaft in der Ligue 1. Und wenn ich konzentriert bleibe, werde ich noch mehr Tore schießen."