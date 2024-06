Bleibt Breunig in Regensburg?

In der vergangenen Saison war Louis Breunig vom 1. FC Nürnberg an Jahn Regensburg ausgeliehen und bestritt in der zurückliegenden Saison 35 Drittliga-Spiele für den SSV - kommende Runde könnten dann weitere Einsätze in der 2. Liga hinzukommen. Der Jahn hat den Innenverteidiger zwar offiziell verabschiedet, schielt aber noch darauf, ihn dauerhaft unter Vertrag zu nehmen. "Wir müssen schauen, ob wir die Weiterverpflichtung von Louis realisieren können", sagt Jahn-Sportchef Achim Beierlorzer.