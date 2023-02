Bleibt Bredlow im VfB-Tor?

Aufgrund von Magen-Darm-Problemen musste Florian Müller in Freiburg seinen Platz im VfB-Tor freimachen. Jetzt droht Stuttgarts Nummer 1 sogar mehr Ungemach. Bruno Labbadia verweigert ihm die bisher gewohnte Startplatzgarantie.

Es ist noch gar nicht so lange her, da stellte sich die Frage nach einem Wachwechsel im Tor des VfB Stuttgart nicht. Florian Müller war gesetzt - auch im DFB-Pokal, in dem bisher alle Vorgänger von Bruno Labbadia einen Tausch zwischen der Nummer 1 und ihrem Stellvertreter vorgenommen hatten. "Ich habe mich schnell dafür entschieden, dass Flo unsere Nummer 1 ist. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken", hatte der 57-Jährige ungeachtet der wiederkehrenden Wackler des Keepers gesagt. "Spieler dürfen bei mir Fehler machen. Das gehört leider zum Fußball dazu. Das müssen wir akzeptieren."

In Freiburg am Samstag nahmen ihm Magen-Darm-Probleme Müllers eine Entscheidung ab, die er wahrscheinlich sowieso nicht getroffen hätte, um in diesen ungemütlichen Zeiten zu allem Überfluss nicht auch noch eine Torwartdiskussion anzuzetteln. "Etwa um 13.10 Uhr haben wir mitgeteilt bekommen, dass sich Flo zweimal übergeben hat", erzählt Labbadia. Überlegungen, auf die Schnelle die Nummer 3, Florian Schock, in den Breisgau zu bringen, wurden angesichts der Kürze der Zeit bis zum Anpfiff verworfen. "Wir konnten nicht mehr handeln." Dass Müller schließlich auf der Bank sitzen musste, deklariert der Chefcoach als Vorsichtsmaßnahme. "Es hätte auch etwas hätte passieren können."

Bredlow: "Natürlich macht es Spaß, auf dem Platz zu stehen"

Er sollte nichts passieren. Zumindest nichts, was Stellvertreter Fabian Bredlow betreffen sollte. Der 27-Jährige verbrachte einen relativ unaufgeregten Nachmittag. "Ich hatte einen guten Start und danach ein gutes Gefühl", erzählt der Schattenmann Müllers, der in der Anfangsphase erst per Faustabwehr gegen Michael Gregoritsch (1.) klären und mit einer Parade gegen Roland Sallai (11.) retten musste und dadurch an Sicherheit gewann. Bei den beiden Elfmetern, die zwei Fouls von Dan-Axel Zagadou entsprangen, war Bredlow beide Male in der richtigen Ecke, ohne an den Ball zu kommen.

Was diese Leistung für künftige Einsätze bedeutet, kann Bredlow nicht sagen. Darüber habe man nicht gesprochen. Sicher ist nur, das klingt durch, dass er auf mehr hofft. "Natürlich macht es Spaß, auf dem Platz zu stehen. Am liebsten würde ich jedes Spiel auf dem Platz stehen." Ein Wunsch, der in diesen Tagen nicht unerfüllt bleiben könnte. Labbadia will sich, anders als noch vor Kurzem, nicht mehr auf eine Nummer 1 festlegen. Nach dem enttäuschenden 1:2 in Freiburg habe er "andere Gedanken. Ich muss erst das Spiel verdauen." Ein Nein zu Bredlow klingt anders.