Bleibt Bicakcics Comeback ein Symbol?

Ermin Bicakcic hat den Anschluss an seine Leistungsstärke vor dem Kreuzbandriss 2020 noch nicht erreicht. So ist der Stand bei Hoffenheims Defensivspieler.

Am letzten Spieltag der Vorsaison stand der 32-Jährige erstmals wieder nach seinem Kreuzbandriss im September 2020 auf dem Platz. Es folgte die Vertragsverlängerung. Doch auch im Trainingslager absolvierte der Bosnier nur Individualprogramme.

Es war trotz der unerfreulichen Begleitumstände ein bewegender Moment für Ermin Bicakcic und alle, die ihm auf dem Weg zum ersehnten Comeback die Daumen gedrückt hatten. Längst war die peinliche und später auch für Trainer Sebastian Hoeneß folgenreiche Partie in Gladbach beim Stand von 1:5 verloren, da wurde der Verteidiger in der 86. Minute noch eingewechselt. 594 Tage nach seinem Kreuzbandriss, den sich Bicakcic am 27. September 2020 im Spiel gegen Bayern München (4:1) kurz nach seinem Führungstreffer zugezogen hatte, betrat der Bosnier wieder die Bundesligabühne.

Hoffnungsfroher Auftakt für fortgesetzte Karriere

Es schien der zwar arg verspätete, aber hoffnungsfrohe Auftakt zu sein für die Fortsetzung seiner Karriere in Hoffenheim, wo der Innenverteidiger bereits seit 2014 spielt. Und es schien nur eine Frage der Zeit, bis der auslaufende Vertrag nun auch verlängert würde. Doch es sollte bis zum 23. Juni dauern, ehe - eine Woche vor Vertragsende - der neue Kontrakt besiegelt und verkündet wurde. Zunächst ein weiteres Jahr bis Sommer 2023.

Offenkundig hatte man lange ringen müssen, um eine für beide Seiten tragfähige Lösung zu finden und zu formulieren angesichts des Leistungsstandes des mittlerweile 32-Jahre alten Routiniers. Denn "diese Einwechslung in Gladbach war eine großartige Geste und ein Symbol", erklärt im Rückblick Alexander Rosen, "natürlich konnte er fünf Minuten die Position halten und Räume besetzen." War aber noch meilenweit entfernt davon, in einer Schlussphase und in einer noch umkämpften Partie "ein echter Faktor zu sein".

Noch Zuschauer am Rande der Bande und neue Perspektiven

Daran hat sich auch zwei Monate später nichts geändert. Auch in den Tagen des Trainingslagers im österreichischen Kitzbühel sah man Bicakcic nur am Rande der Bande. Um seine individuellen Programme abzuarbeiten oder sehnsüchtig den Kollegen beim intensiven Üben oder in Testspielen zuzuschauen. Alles kein Problem, versichert Rosen, man wolle dem bei den Fans so beliebten Abwehrspieler die Möglichkeit geben, sich ohne jeglichen Zeitdruck dem Wettkampfniveau anzunähern. Dazu dürfte ein hochgradig leistungsbezogenes Vertragswerk geknüpft worden sein. "Eine außergewöhnliche Konstruktion, die aber aufs Extremste widerspiegelt, dass es auch wieder auf den Platz und in den Kader gehen muss", erläutert der Manager. Nach wie vor mit offenem Ausgang. "Wenn er das schafft, freuen wir uns alle. Wenn nicht, dann wird es nach einem Moment der Trauer, einen guten Weg für ihn geben. Denn dieser Spieler hat hier seine Heimat und kann seine berufliche Zukunft aufbauen." Wie auch immer die aussehen soll und kann.

Breitenreiter hat Geduld mit "Eisen-Ermin"

Der wegen seiner Zweikampfhärte "Eisen-Ermin" genannte Verteidiger fährt also zweigleisig. Noch ringt er hochmotiviert um die volle Belastbarkeit und die Rückkehr in den Kader und in die Bundesliga. Mit der beruhigenden Gewissheit, auch weiterhin unterstützt zu werden, sollte das Comeback nicht mehr gelingen. "Bei Ermin hoffen wir, dass er zur alten Leistungsstärke zurückfinden kann", versichert auch Trainer André Breiternreiter, "aber da brauchen wir Geduld."

Bis auf Weiteres bleibt Bicakcics vorerst letzter Auftritt in Gladbach ein symbolischer Akt. Und womöglich der letzte.