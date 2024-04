Bleiben Undav und Guirassy? "Es wird ein langer Sommer"

Auch am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt überzeugten Deniz Undav und Serhou Guirassy gemeinsam. Aber spielen sie auch in der kommenden Saison noch in Stuttgart?

Am Ende der Partie saßen sie nebeneinander auf der Bank. Der eine mit bandagiertem Knie, der andere mit bandagiertem Oberschenkel. "Ich habe bei einem Pass auf Chris Führich was gespürt, aber ich komme ja langsam ins Alter, gehe auf die 30 zu", scherzte der 27-jährige Undav im Anschluss an das 3:0 gegen Eintracht Frankfurt bei Sky - und spielte auch die Blessur seines Sturmpartners herunter: "Er wollte sich einfach feiern lassen, er hat ja ein Tor gemacht."

Mal wieder. Mit seinem 25. Tor überholte Guirassy Mario Gomez als besten VfB-Torschützen in einer Bundesliga-Saison. Seiner letzten im Dress der Schwaben? "Wir diskutieren das ja schon seit zwei Jahren", beantwortete VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth diese Frage nach der Partie. "Es waren zwei Wechselperioden und er ist jeweils geblieben. Wenn wir jetzt die Champions League erreichen, vielleicht überlegt er es sich dann nochmal." Eine Tendenz wollte Wohlgemuth zwar nicht abgeben, bestätigte aber, dass "im Hintergrund Gespräche stattfinden" und die Verantwortlichen "versuchen, unser Bestes zu geben, um ihn hierzubehalten".

Podcast Wie macht Leverkusen das eigentlich? Bayer 04 Leverkusen spielt auch West Ham United an die Wand und steht unmittelbar vor der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. kicker-Reporter Stephan von Nocks erklärt, wie das alles möglich war. Außerdem: Almuth Schult ist zurück in Deutschland - und Alexander Nübel verlängert zwar in München, bleibt aber in Stuttgart. alle Folgen

Auch der Verbleib seines kongenialen Partners Undav ist noch nicht gesichert. Der Leihspieler, der gegen Frankfurt mit einem Tor und einer Vorlage glänzte, gehört Brighton & Hove Albion, der VfB verfügt allerdings über eine Kaufoption von rund 20 Millionen Euro. "Er hat noch Vertrag in Brighton", stellte Wohlgemuth klar. "Wir schauen, dass wir eine Lösung finden." Zuletzt hatte Brighton-Coach Roberto de Zerbi gesagt, dass Undav im Sommer zurückkehren werde - und damit wiederum für Unverständnis beim VfB gesorgt.

Und Undav selbst? Der bekräftigte den Wunsch nach einem Verbleib bei den Schwaben. "Ich kann es mir gut vorstellen", so der Nationalspieler. "Es macht richtig Spaß hier und wenn man so wertgeschätzt wird, dann möchte man bleiben." Eine Garantie abgeben wollte Undav aber auch nicht: "Es wird ein langer Sommer. Mal schauen, was passiert."

Der VfB und die Begehrlichkeiten - das Thema dürfte den Verein nach der Fabel-Saison also in Zukunft eingehend beschäftigen. Zumal Sebastian Hoeneß' Vater Dieter vor der Partie angedeutet hatte, dass der Coach in seinem erst im März verlängerten Vertrag eine Ausstiegsklausel fixiert haben könnte. "Bei einem Trainer muss es eben auch schon so sein, dass er auch von sich aus die Möglichkeit hat, ein Arbeitsverhältnis zu beenden, wenn manche Parameter nicht stimmen", so Hoeneß senior. "Ich finde, das ist heutzutage Usus." Der kicker hatte bereits berichtet, dass Hoeneß sich zusichern lassen hatte, bei entsprechender Gelegenheit den Verein verlassen zu können.

Mit Blick auf die einmal mehr überzeugende Leistung gegen Frankfurt am Samstagabend dürfte das Interesse am Stuttgarter Personal jedenfalls nicht abnehmen.