Blaz Blagotinsek reist mit Slowenien als Gruppensieger nach Hamburg

Slowenien zieht nach einem 28:27 gegen Norwegen als Gruppensieger in die Hauptrunde der Handball-EM ein. Damit hat das Team von Uros Zorman sein Ziel bereits erreicht. Kreisläufer Blaz Blagotinsek war entsprechend "überglücklich" …

Nachdem der letzte Wurf von Sander Sagosen im Block hängen geblieben war, brachen bei den Slowenen die Dämme: Sie hüpfen vor Freude über das Feld und lagen sich in den Armen, während die Fans auf der Tribüne jubelten.

"Ich hoffe, dass endlich die Zeit gekommen ist, dass wir einmal gegen sie gewinnen", hatte Spielmacher Miha Zarabec vor dem Spiel angekündigt - und sein Traum ging in Erfüllung: Die Slowenen gestalteten das Spiel gegen den zweifachen Vize-Weltmeister über 60 Minuten offen und blieb am Ende cool.

"Das war richtig wichtig für uns, gegen Norwegen zu gewinnen", erklärte Blagotinsek. "Dass wir jetzt Erster sind und zwei Punkte mitnehmen, ist natürlich super für uns. Ich bin überglücklich." Beim Auftaktspiel gegen die Färoer Inseln hatte der 29 Jahre alte Kreisläufer noch aufgrund einer Fingerverletzung an der linken Hand pausieren müssen, gegen Polen und Norwegen warf er sich vorne ins Getümmel und ackerte hinten in der Defensive.

Hauptrunde als Bonus

Das Team von Uros Zorman reist nun als ungeschlagener Gruppensieger und mit zwei Punkten im Gepräck zur Hauptrunde nach Hamburg, wo Titelverteidiger Schweden (17.01., 20:30 Uhr), Portugal (19.01., 15:30 Uhr), die Niederlande (21.01., 15:30 Uhr) und Weltmeister Dänemark (23.01., 18:00 Uhr) warten.

"Wir haben unser Ziel erreicht - jetzt wollen wir Handball spielen und es genießen", kündigte der strahlende Blaz Blagotinsek nach dem Abpfiff gegen Norwegen an. Für die in der Vorbereitung verletzungsgeplagten Slowenen war der Schritt in die nächste Runde das formulierte Ziel; alles, was jetzt kommt - das ließ auch Zarabec durchklingen - ist Bonus.

"Ich hoffe, dass viele unserer Fans mitkommen", erklärte Blagotinsek, der von 1.000 slowenischen Fans in der Hauptstadt sprach. Und während Trainer Uros Zorman tief stapelte („Wir müssen mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und gucken, was möglich für uns ist.) träumen seine Spieler vielleicht doch von einer möglichen Überraschung.

"Ich glaube, dass die Menschen in Hamburg nicht allzu glücklich sein werden, wenn sie gegen uns spielen müssen, weil wir im Moment sehr gut spielen", zeigte sich Borut Mackovsek selbstbewusst. Torwart Urban Lesjak klang ähnlich: "Ich möchte nicht zu euphorisch klingen, aber wenn wir einen guten Tag haben, können wir jeden schlagen", betonte der Keeper und ergänzte lakonisch: "Aber wenn wir den nicht haben, haben wir Probleme."

Was ist Slowenien also in Hamburg gegen den Titelverteidiger, den Weltmeister und die beiden frechen Aufsteiger Portugal und Niederlande zuzutrauen? Blagotinsek grinste nur: "Wir müssen jedes Spielen mit hundert Prozent spielen und einfach Schritt für Schritt gehen."