Blaue Trikots für die deutsche Nationalmannschaft

Am Dienstag mischte sich eine merkwürdig blaue Farbe unter die Spieler der deutschen Nationalmannschaft. Die DFB-Spieler haben neue Trikots bekommen. Die sind aber nicht zum Spielen gedacht, sondern als Andenken an die Reise in die USA.

Die Namen und die Rückennummern stimmten. Nur die Farben der Trikots sahen nicht wie die der Nationalmannschaft aus. Fußballer wie Thomas Müller oder Mats Hummels ließen sich am Dienstag mit ungewöhnlichen, riesengroßen Trikots fotografieren. Aber keine Angst: Darin müssen die Jungs des neuen Trainers Julian Nagelsmann nicht spielen.

Der Grund ist ein ganz anderer: Die deutsche Nationalmannschaft ist aktuell auf Länderspielreise in den USA. Dort ist ein anderer Sport die Nummer 1. In Deutschland ist es Fußball, dort Football. Die deutsche Übersetzung von Football ist zwar Fußball, gespielt wird aber ganz anders. Im Fußball ist Handspiel verboten, im Football ausdrücklich erlaubt. Außerdem ist der "Ball" im Football gar nicht rund - er sieht aus wie ein riesengroßes Ei.

Nationalmannschaft trainiert vor den Augen der Football-Stars

Seit Dienstag verbindet die deutsche Nationalmannschaft dennoch mehr als nur der ähnliche Name mit dem Sport aus den USA. Denn im Trainingslager bekamen die DFB-Spieler Besuch von ihrem Partner-Klub, dem Football-Team "New England Patriots". Die Patriots kommen nämlich aus Foxborough. Das ist die Stadt, in der die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann aktuell trainiert. Deshalb also der Besuch beim DFB-Team.

Dabei hatten die Footballer ein ganz besonderes Geschenk für jeden Einzelnen: Ein Trikot ihrer Mannschaft "New England Patriots" mit dem richtigen Namen und der richtigen Nummer, wie sie die Spieler normalerweise auf dem Fußballplatz für Deutschland tragen.

Thomas Müller und Niclas Füllkrug zogen ihre dunkelblauen Trikots beim Training einmal testweise an. "Es war cool, dass wir die Trikots gekriegt haben und dass wir ein bisschen in diese Welt eintauchen können", sagte auch Spieler Jonas Hofmann über den Besuch. Und Kapitän Ilkay Gündogan verriet, dass er Fan vom American Football ist. Er schaut die Spiele oft im Fernsehen, erzählte er.

Die Trikots sind viel zu groß

Football-Trikots sind viel größer als die T-Shirts, die die Spieler vom Fußball kennen. Beim beliebten US-Sport geht es oftmals etwas rauer zu, weshalb die Spieler Schutzwesten unter dem Trikot tragen, um sich nicht zu verletzen. Dafür wird natürlich mehr Platz gebraucht. Jonas Hofmann hielt sein neues Trikot in die Luft und lachte. "Ist nicht meine Größe", sagte der Leverkusener über das große Stück Stoff in seinen Händen, und auch Kapitän Ilkay Gündogan meinte mit einem Schmunzeln: "Das sieht ein bisschen groß aus, aber das sind ja auch große Jungs."

Überreicht wurden die Trikots übrigens vom ehemaligen Football-Profi Markus Kuhn. Er war der erste Deutsche, dem jemals ein sogenannter "Touchdown" in der amerikanischen Football-Liga NFL gelang. Ein Touchdown ist im Football in etwa so wichtig wie ein Tor im Fußball.