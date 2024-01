Blau-Weiß Linz verstärkt sich mit Offensivkraft João Luiz Soares

Aufsteiger Blau-Weiß Linz gibt seinen ersten Winterneuzugang bekannt. Der brasilianische Offensivspieler João Luiz Soares Alves wechselt von Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz nach Oberösterreich, wo er einen Vertrag bis Saisonende unterschreibt.

Blau-Weiß Linz verstärkt sich im Frühjahr mit dem brasilianischen Angreifer João Luiz Soares Alves. Wie die Oberösterreicher in einer Aussendung mitteilen, wechselt der 24-Jährige von Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz in die Stahlstadt, wo er einen Vertrag bis Ende der aktuellen Saison unterzeichnet. Für die Bregenzer konnte João, der sowohl auf der linken Seite als auch im offensiven Bereich zum Einsatz kommen kann, in elf Pflichtspielen zweimal anschreiben und einen weiteren Treffer vorbereiten. Nun wagt er den Sprung in das Oberhaus.

Sportdirektor Christoph Schösswendter sagt über den Neuzugang: "Wir freuen uns über die Verpflichtung von João, denn er kann auf der linken Seite und auch in der Offensive mehrere Positionen bekleiden. Er ist ein sehr spannender Spieler, der eine gute Mentalität besitzt und unbedingt die Chance nutzen wollte, in der Bundesliga Fuß zu fassen." Vor seiner Zeit in Bregenz war der Brasilianer in Österreich bereits für den SKU Amstetten und Wacker Innsbruck aktiv und brachte es auf insgesamt 48 Spiele in der 2. Liga, in denen ihm drei Tore sowie fünf Assists gelangen.

In der vergangenen Herbstsaison stand der 24-Jährige in elf von 15 Ligaspielen für die Bregenzer auf dem Platz und zählte nach anfänglichen Jokereinsätzen vor der Winterpause zum Stammpersonal. Seiner kommenden Aufgabe in Linz blickt er mit viel Vorfreude entgegen: "Der Wechsel zum FC Blau-Weiß Linz erfüllt mich mit großer Freude und ich bin dankbar für die Gelegenheit, mein Können in der Bundesliga unter Beweis zu stellen."