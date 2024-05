Blau-Weiß Linz verlängert mit Goalgetter Ronivaldo

Ronivaldo wird auch in der kommenden Saison für Blau-Weiß Linz auf Torjagd gehen. Der brasilianische Angreifer verlängerte seinen Vertrag beim Aufsteiger aus der Stahlstadt um ein Jahr bis Sommer 2025. Das gaben die Oberösterreicher in einer offiziellen Aussendung bekannt.

32 Tore erzielte Ronivaldo bislang in 63 Pflichtspieleinsätzen für seinen aktuellen Klub Blau-Weiß Linz. Und es werden noch weitere hinzukommen, denn wie der oberösterreichische Bundesligist bekanntgab, hat sich der 35-jährige Angreifer zur Verlängerung seines Vertrags um ein Jahr bis Sommer 2025 entschieden. In der Aufstiegssaison 2022/23 krönte sich der routinierte Brasilianer zum Torschützenkönig, in der aktuellen Bundesligasaison steht er bei neun Treffern in 27 Partien.

"Ronivaldo war in den letzten beiden Saisonen ein sehr wichtiger Baustein unserer Mannschaft, da er neben seinen vielen Toren auch mit viel Einsatz und großer Leidenschaft alles für unseren Klub gegeben hat. Umso schöner ist es, dass er auch nächste Saison wieder für uns auf Torjagd gehen wird", begrüßt Sportdirektor Christoph Schösswendter den Verbleib des Goalgetters.

Ronivaldo wechselte im Sommer 2022 von Wacker Innsbruck in die Stahlstadt und brachte es in seiner Debütsaison für die Linzer direkt auf 19 Treffer in 30 2.-Liga-Spielen. In der aktuellen Spielzeit sammelte er in 27 Partien 13 Scorerpunkte und konnte mit seiner Mannschaft bereits drei Runden vor Saisonschluss den Klassenerhalt fixieren.

Nun freut sich der Routinier über eine weitere Spielzeit bei seinem Stammklub: "Fußball ist meine große Leidenschaft. Umso mehr freue ich mich, ein weiteres Jahr für den FC Blau-Weiß Linz zu spielen. Ich fühle mich in Linz mit meiner Familie sehr wohl. Hier konnte ich mir auch meinen großen Traum Bundesliga zu spielen, erfüllen. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr Bundesliga gemeinsam mit der Mannschaft und den großartigen Fans."

Am kommenden Samstag steht für den Aufsteiger ein Heimspiel (17 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die WSG Tirol an.