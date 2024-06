Blau-Weiß Linz schnappt sich zwei Brasilianer

Bundesligist Blau-Weiß Linz bereitet sich auf seine zweite Saison in der Bundesliga vor. Zwei Brasilianer sollen dabei helfen, sich weiter in Österreichs höchster Spielklasse zu etablieren.

Der FC Blau-Weiß Linz rüstet sich für seine zweite Bundesligasaison und gibt die Verpflichtung von zwei Brasilianern bekannt. Anderson Dos Santos Gomes und Lucas Dantas werden die Oberösterreicher in Zukunft verstärken.

Andersen spielte zuletzt zweieinhalb Jahre für Absteiger Austria Lustenau. Für die Vorarlberger stand der 26-Jährige insgesamt 77-mal am Feld, dabei gelangen ihm sieben Tore und 14 Vorlagen, obwohl er meist als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde.

Der 22-jährige Lucas Dantas kommt vom brasilianischen Verein Lemense und wird zukünftig das Mittelfeld der Linzer verstärken.

"Es freut mich sehr, dass wir mit Anderson - trotz einiger anderer Angebote - einen sehr starken Defensivspieler verpflichten konnten, der mit seiner Erfahrung von knapp 100 Bundesligaspielen eine absolute Top-Verstärkung ist. Er hat in den letzten Jahren nicht nur seine Qualitäten in der Defensive auf konstant gutem Niveau gezeigt, sondern darüber hinaus auch einige Scorerpunkte geliefert. Ich bin mir sicher, dass er innerhalb der Mannschaft in kurzer Zeit eine sehr wichtige Rolle einnehmen wird. Mit Lucas Soares Dantas kommt außerdem ein junger und spielstarker zentraler Mittelfeldspieler aus Brasilien zu uns, der enorm zweikampfstark ist und ein sehr gutes Tempo besitzt. Auch bei ihm sind wir überzeugt, dass er in dieser Saison eine wichtige Rolle einnehmen kann", freut sich Sportdirektor Christoph Schößwendter über seine Neuzugänge.