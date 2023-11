Blau-Weiß Linz plant im Derby gegen den LASK "die Emotionen richtig zu leiten"

In der 14. Spielrunde steht das zweite Linzer-Derby zwischen Aufsteiger Blau-Weiß und dem LASK an. Im Hinspiel in der Raiffeisen Arena konnten sich die Athletiker mit 2:0 behaupten, im Rückspiel will der Stadtrivale nun aber für die Revanche und einen Heimsieg in einer emotionsgeladenen Begegnung sorgen.

In Linz heißt es zum zweiten Mal in dieser Saison Derby-Time. Nach dem Aufstieg von Blau-Weiß Linz darf man sich in der oberösterreichischen Hauptstadt wieder über rassige Stadt-Duelle freuen und erlebte beim 2:0-Sieg des LASK im Hinspiel bereits einen intensiven Schlagabtausch. Im Rückspiel will sich nun der Liga-Neuling im eigenen Stadion mit einem vollen Erfolg beim Rivalen revanchieren und für den zweiten Heimsieg in Folge in der Rückrunde des Grunddurchgangs sorgen. "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, deswegen ist es wichtig, dass der Fokus auf unserer Leistung liegt", betont Cheftrainer Gerald Scheiblehner auf der "Vereinsseite" vor der Partie.

Die Bilanz im eigenen Stadion kann Blau-Weiß dabei Motivation geben. In fünf der bisherigen sechs Heimpartien konnte man anschreiben und zuletzt mit dem 2:0-Sieg über den Wolfsberger AC auch den ersten vollen Erfolg im neuen Stadion bejubeln. Zudem sind die Linzer bereits seit drei Heimspielen ohne Gegentreffer, das gelang außer ihnen nur der Wiener Austria. Beim Duell gegen den LASK will man diese Serie nur allzu gerne verlängern und sich in einem emotionsgeladenen Aufeinandertreffen durchsetzen. "Es werden viele Emotionen im Spiel sein. Es wird wichtig sein, die Emotionen richtig zu leiten, dass keine Übermotivation herrscht oder dass der Fokus trotz der vielen Emotionen auf der eigenen Leistung bestehen bleibt", hofft Coach Scheiblehner auf einen konzentrieren Auftritt seiner Truppe, die in den vergangenen sieben Ligaspielen nur zwei Niederlagen kassierte und dabei viermal ohne Gegentreffer blieb.

LASK ohne Zulj

Das gibt auch Abwehrprofi Manuel Maranda Zuversicht , der sich mit seiner Mannschaft nach den vergangenen Auftritten durchaus zutraut, gegen den Stadtrivalen Zählbares einzusammeln: "Anspannung ist bei jedem Spiel da. Es wird aber eines der Spiele sein, wo die Vorfreude größer ist als die Anspannung, weil es schon speziell ist. Ich hoffe, wir können das am Sonntag in das Spiel mitnehmen und auch nutzen, damit wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können." Allerdings erwartet Blau-Weiß ein Gegner, der aktuell auf der Erfolgswelle reitet. Seit sechs Pflichtspielen kassierte der LASK keine Niederlage mehr und konnte zuletzt mit einem 3:1-Prestigeerfolg nicht nur Sturm Graz von der Tabellenspitze stoßen, sondern auch mit einem 3:0-Sieg gegen Union Saint-Gilloise für die ersten drei Punkte in der Europa League sorgen.

Etwas Abhilfe für die Gastgeber könnte der Ausfall von Gäste-Kapitän Robert Zulj sein, der im vergangenen Spiel gegen Sturm Graz seine fünfte Gelbe Karte sah und daher für das Derby gesperrt fehlt. Zudem können die Linzer auf reichlich Fan-Unterstützung zählen, das Stadion ist restlos ausverkauft. Coach Scheiblehner hofft aufgrund der besonderen Umstände auf einen konzentrierten Auftritt seiner Profis: "Es braucht trotzdem eine Spur mehr als in anderen Spielen, weil ein Derby trotzdem etwas besonders ist. Es ist nicht nur eine Floskel, sondern es ist wirklich so. Noch dazu das erste Mal zuhause im eigenen Stadion. Das ist auch für alle Blau-Weißen etwas besonderes." Anpfiff im Hofmann Personal Stadion ist am Sonntag um 14.30 Uhr (LIVE! auf kicker).