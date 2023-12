Blau-Weiß Linz hat Verlängerung der Heimserie im Visier

Zum Jahresabschluss empfängt Aufsteiger Blau-Weiß Linz die WSG Tirol im Hofmann Personal Stadion. Dort sind die Oberösterreicher schon seit sechs Spielen nicht mehr zu bezwingen gewesen, die mit einem vollen Erfolg vor eigenem Publikum ihr erstes Halbjahr im Oberhaus zu einem positiven Ende bringen wollen.

Gerald Scheiblehner will mit einem Sieg in die Winterpause gehen. GEPA pictures

Sechs Heimspiele in Folge ist Aufsteiger Blau-Weiß Linz nun schon unbesiegt und diese Serie soll vor der anstehenden Winterpause bestenfalls verlängert werden. Dazu darf man sich zum Jahresabschluss beim Duell gegen die WSG Tirol vor eigenem Publikum aber keinen Ausrutscher leisten und will - wie zuletzt beim 1:1 gegen Sturm Graz - erneut mit einer kompakten Mannschaftsleistung überzeugen. "Wir müssen wieder konzentriert bleiben, müssen defensiv wieder sehr stabil sein, in Ballbesitz wieder so mutig wie jetzt gegen Sturm Graz auftreten und vor dem Tor noch um eine Spur effizienter sein", betont Cheftrainer Gerald Scheiblehner im Vorfeld der Partie, der mit seiner Mannschaft mit 17 Punkten aktuell auf Rang neun in der Tabelle zu finden ist.

Der Abstand auf Schlusslicht Austria Lustenau beträgt bereits 14 Zähler, auch auf den kommenden Gegner aus Tirol hat man schon neun Punkte Vorsprung aufgebaut. An die Mannschaft von Thomas Silberberger hat man zudem gute Erinnerungen, feierte man doch den ersten Bundesliga-Sieg in der Vereinsgeschichte gegen sie, als man sich im Hinspiel mit 4:2 durchsetzte. Zuletzt mussten sich die Tiroler aber gegen den LASK (0:1) und Rapid (1:2) jeweils nur knapp geschlagen geben, weswegen die Linzer mit einer zäheren Partie als im Hinspiel rechnen.

"Wollen mit einem Sieg in die Winterpause gehen"

"Wir werden beim letzten Heimspiel noch einmal alles geben, dass wir unsere Leistung wieder abrufen und mit den Fans im Rücken einen Heimsieg einfahren. Wir erwarten aber ein schwieriges Spiel, denn Tirol ist jetzt in den letzten Spielen auch besser reingekommen und haben gezeigt, was sie können. Es wir sicher nicht leicht, aber wir hoffen natürlich, dass wir zuhause gewinnen", sagt Kapitän Fabio Strauss, der mit seiner Mannschaft in den vergangenen sechs Ligaspielen nur zwei Gegentore hinnehmen musste. Das 1:1 zuletzt gegen Vizemeister Sturm Graz zeigte zudem neuerlich, dass die Stahlstädter ihren Platz im Oberhaus gefunden und sich an den Erstligafußball gewohnt haben. Mit 17 Punkten nach 17 Spieltagen haben sie nur um einen weniger als Vorjahresaufsteiger Austria Lustenau zum selben Zeitpunkt.

Cheftrainer Scheiblehner hofft jedenfalls, dass sich seine Mannschaft mit einem gelungenen Auftritt gegen die WSG für ein bislang zufriedenstellendes Halbjahr belohnen kann: "WSG hat sich in den letzten Spielen sehr gut präsentiert, sind in stark ansteigender Form und haben zuletzt gute Leistungen gezeigt. Sie wollen sich sicher auch revanchieren für die Heimniederlage gegen uns. Ich denke auch, dass es für die WSG ein extrem wichtiges Spiel ist, sie dürfen hier auf keinen Fall verlieren, um den Anschluss nicht zu verlieren. Von dem her sind wir uns schon bewusst, wie wichtig dieses Spiel auch für uns ist. Wir wollen unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause gehen."

Verzichten muss man bei diesem Vorhaben allerdings auf Toptorjäger Ronivaldo, der nach einem rüden Einsteigen von Sturm-Profi Javier Serrano im vergangenen Spiel vorerst zusehen muss und wohl durch Stefan Feiertag in der Stammelf ersetzt wird.