Blau-Weiß Linz: Glück im Unglück bei Ronivaldo

Um eine Woche verfrüht ist das Fußballjahr 2023 für Blau-Weiß-Linz-Stürmer Ronivaldo zu Ende. Die Knöchelverletzung des Brasilianers ist aber nicht so schlimm wie zunächst befürchtet.

Ronivaldo wusste sofort, dass in seinem linken Knöchel etwas Gröberes passiert sein musste. Direkt nach dem schweren Foul von Sturms Javier Serrano winkte der Stürmer von Blau-Weiß Linz am Sonntag (1:1) die medizinische Abteilung herbei, der junge Spanier in Diensten der Grazer war ihm nach einem technischen Fehler brutal in den Knöchel gestiegen und sah dafür folgerichtig Rot von Schiedsrichter Josef Spurny.

Am Montag gab Blau-Weiß die Diagnose der Untersuchungen bekannt. Demnach habe Ronivaldo eine Außenbandverletzung im Sprunggelenk erlitten, der zunächst befürchtete Knöchelbruch bestätigte sich nicht. Der 34-Jährige wird somit "nur" einige Wochen ausfallen und dürfte im Frühjahr wieder mit von der Partie sein. BW Linz empfängt vor der Winterpause noch die WSG Tirol am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

