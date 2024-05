Blau-Weiß-Kapitän Brandner beendet mit Saisonende seine Karriere

Michael Brandner wird mit Ablauf der aktuellen Saison seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Das gab sein Klub Blau-Weiß Linz in einer Aussendung bekannt. Der Kapitän der Stahlstädter wird damit bereits im Alter von 29 Jahren seine aktive Karriere beenden und in seine Salzburger Heimat zurückkehren.

Überraschende Nachrichten bei Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Kapitän Michael Brandner wird mit Ablauf der aktuellen Saison seine Karriere beenden und sich vom aktiven Profisport verabschieden. Der 29-Jährige steht seit Sommer 2019 bei den Oberösterreichern unter Vertrag und führte sie vergangenes Jahr als Kapitän erstmals in die Bundesliga. Sein ursprünglich bis Sommer 2025 gültiges Arbeitspapier wird aufgrund einer entsprechenden Auflösungsvereinbarung aufgelöst. Künftig wird er wieder in seiner Heimat Salzburg tätig sein.

"Am Samstag endet für mich eine Zeit, in der ich wundervolle Momente erleben durfte. 11 Jahre als Profi mit allen Höhen und Tiefen erfüllen mich mit Dankbarkeit und ich möchte nichts davon missen. Vor allem die letzten 5 Jahre bei Blau-Weiß waren etwas Besonderes", sagt Brandner, der er insgesamt bislang auf 116 Pflichtspiele für die Linzer bringt. Nach dem Aufstieg in die Bundesliga kamen allerdings nur mehr zehn weitere Partien dazu (sieben in der Liga und drei im ÖFB-Cup). Sein letztes Spiel für seinen aktuellen Klub absolvierte der defensive Mittelfeldspieler am 2. November bei der 0:2-Niederlage im Achtelfinale des ÖFB-Cups gegen den SCR Altach. Im Frühjahr reichte es nur am 23. Spieltag zu einem Platz im Kader, zum Einsatz kam der ehemalige U-20-Nationalspieler Österreichs dabei aber nicht.

Wichtiger Faktor für Aufstieg

"Auch wenn das letzte Jahr mit Sicherheit das schwierigste in meiner Laufbahn war, bin ich stolz, mich mit zwei Meistertiteln und dem Aufstieg in die Bundesliga verabschieden zu dürfen. Darüber hinaus war es für mich eine Ehre, 2,5 Jahre Kapitän dieser Mannschaft gewesen zu sein. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Fans bedanken, die uns jedes Wochenende mit einer grandiosen Stimmung unterstützt haben. Blau-Weiß wird immer einen Platz in meinem Herzen haben", zeigt sich Brandner dankbar für die vergangenen Jahre und verrät auch gleich, wohin es ihn als nächstes zieht: "Für mich beginnt jetzt ein neuer Abschnitt bei Red Bull bzw. FC Liefering, womit sich der Kreis schließt und ich wieder nach Hause zurückkehren kann."

Chefcoach Gerald Scheiblehner lobt seinen bisherigen Kapitän ebenfalls für seinen Einsatz: "Brandy war in meinem ersten Jahr als Trainer beim FC Blau-Weiß Linz der wichtigste Spieler, weil er mich im täglichen Training unterstützt hat, die neu zusammengestellte Mannschaft taktisch und zwischenmenschlich zu einer funktionierenden Einheit zu formen. Er hat einen wesentlichen Beitrag zu unserem Aufstieg in die Bundesliga geleistet. Seinen bedingungslosen Einsatz für die Mannschaft hat er in diesem Jahr gezeigt, als er trotz seiner schwierigen sportlichen Situation immer Gas gegeben und dadurch den Teamgeist hochgehalten hat."

Dem pflichtet Sportdirektor Christoph Schösswendtner ebenso bei: "Brandy kann auf eine unfassbar erfolgreiche Zeit im Trikot des FC Blau-Weiß Linz zurückblicken, zwei Meistertitel und der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga waren mit Sicherheit die Krönung seiner 5 Jahre bei unserem Klub. Als Kapitän war er vor allem im Aufstiegsjahr ein wichtiger Faktor in der Mannschaft und hat wesentlich dazu beigetragen, dass im Hofmann Personal Stadion für alle Blau-Weißen Bundesliga Fußball zu sehen ist. Auch wenn das letzte Jahr nicht einfach war, hat er sich immer wie ein absoluter Profi verhalten und auch während dieser Zeit stets alles dafür getan, damit die Mannschaft erfolgreich sein kann."

Beim abschließenden Heimspiel am kommenden Samstag gegen die Wiener Austria (17 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Brandner offiziell von seinem Klub verabschiedet.